Нейробіологи навчилися читати думки людей, не торкаючись голови

Вчені не зможуть відтворити дослівний переклад, проте цілком здатні зрозуміти про що думають люди.

Нейробіологи з Техаського університету в Остіні розробили неінвазивний метод розшифровування людських думок — для цього використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ).

Про це пише Science Alert.

За допомогою фМРТ учені відстежували потік насиченої киснем крові через мозок. Активним клітинам мозку потрібно більше енергії та кисню, отже ця інформація забезпечує непрямий вимір активності мозку людини. Зазначимо, що цей метод сканування не може фіксувати активність мозкових клітин у реальному часі. Проте вчені з'ясували, що можуть використовувати цей метод, для розшифрування людських думок.

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Звичайно, нейробіологи не зможуть відтворити дослівний переклад, проте цілком здатні зрозуміти про що думають люди.

За словами дослыдника Олександра Хута, на основі даних фМРТ алгоритм здатний створити історію, яка, на думку вчених, дуже збігається із сюжетом подкасту чи радіопередачі.

Простими словами, ґрунтуючись на активності мозку, "декодер" міг розповісти, яку саме радіопередачу чи подкаст слухав випробуваний у той чи інший момент.

Раніше стало відомо, що команда вчених із Дублінського коледжу Триніті заявила, що наш мозок може використовувати квантові обчислення. Якщо відкриття підтвердять, воно зможе пояснити, чому наш мозок досі перевершує суперкомп'ютери в деяких аспектах.

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