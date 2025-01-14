Незабаром ChatGPT зможе нагадати вам вигуляти собаку

Так, ChatGPT має стати більш корисним протягом дня.

Лабораторія досліджень штучного інтелекту (ШІ) OpenAI планує додати у свій чатбот функцію цифрового помічника, схожу на Siri або Google Assistant, що дозволить користувачам просити чатбот з генеративним ШІ GPT нагадувати їм, приміром, вигуляти собаку.

Про це пише Bloomberg.

Нова функція ChatGPT має дозволити користувачам планувати прості завдання протягом дня. Наприклад, щоранку о 08:00 вигуляти свого домашнього улюбленця чи розповісти дітям казку о 20:00.

За два роки існування ChatGPT зібрав понад 300 млн активних користувачів щотижня, які звертаються до нього з різноманітними запитами.

OpenAI збирається випустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі плануватимуть завдання у браузері або через програми OpenAI ChatGPT.

Нагадаємо, в Польщі мандрівники застрягли на гірському перевалі. ChatGPT відправив туристів у пастку. Вони обрали дуже небезпечний цієї пори року маршрут із Долини п'яти польських ставків до Хали Гонсеніцової.

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