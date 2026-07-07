Незаймана гробниця віком 2500 років: в Італії знайшли поховання принца-воїна з бойовою колісницею

Археологи знайшли 2500-річну гробницю принца-воїна зниклої цивіліації піценів / © Рятівна археологічна служба

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На східному узбережжі Італії під час розкопок стародавнього некрополя дослідники виявили монументальне чоловіче поховання доримської епохи з бойовою колісницею та зброєю. Ця унікальна археологічна знахідка віком дві з половиною тисячі років проливає світло на поховальні ритуали загадкової стародавньої цивілізації.

Про це пише Live Science.

Унікальні артефакти та поховальний комплекс

У центрі монументального кругового частоколу в муніципалітеті Сіроло фахівці розкопали простору могилу шостого століття до нашої ери. Разом із тілом знатного воїна під землю помістили неушкоджену двоколісну дерев’яну колісницю, бойову сокиру та захисний шолом. Також у гробниці залишили кілька бронзових посудин із керамічними кришками, які містили органічні залишки від ритуальних підношень для потойбічного життя.

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«Це перший випадок, коли археологи спостерігають ціле аристократичне ядро піценів [зникла доримська цивілізація — ред.], і це відкриття може надати нові перспективи щодо структури еліт», — заявив керівник нових розкопок, археолог Стефано Фіноккі.

Зовсім поруч із принцом науковці знайшли ще одну могилу жінки, яку поховали з тканинами, взуттям та численними стародавніми шпильками. На її голові розташовувалася величезна металева застібка зі шматком бурштину, що могла бути частиною складної зачіски або розкішного головного убору. Дослідники зазначають, що неподалік також розташована відома «Гробниця королеви», де раніше вже знаходили останки жінки з двома колісницями та мулами.

Дерев’яний частокіл та загадка піценів

Нововідкритий цвинтар неабияк здивував експертів своєю безпрецедентною формою та нестандартним розташуванням на невеликому пагорбі. Якщо раніше виявлені некрополі цього регіону традиційно оточувалися ровом для символічного відділення мертвих від живих, то цей комплекс був обнесений міцним дерев’яним частоколом. Така незвична архітектурна деталь могла слугувати для додаткового підкреслення монументального характеру та високого статусу похованих там осіб.

Сама цивілізація піценів мешкала в цьому італійському регіоні по сусідству з етрусками, проте залишила після себе вкрай мало письмових пам’яток. Саме тому вся об’єктивна інформація про цю загадкову групу базується винятково на результатах подібних масштабних експедицій. Знайдені артефакти вже переконливо доводять, що тогочасна правляча верхівка була глибоко інтегрована у щільну мережу торговельних зв’язків із центрами центральної Італії.

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Нагадаємо, під непрохідними хащами одного з найдавніших лісів планети дослідники натрапили на абсолютно недоторкане поселення, яке тисячу років зберігало моторошні таємниці минулого. За весь цей час загублене місто мая не знайшов жоден мародер.

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