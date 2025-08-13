Незраяча жінка знову побачила світ завдяки зубу: подробиці

Гейл Лейн / © CBC

75-річна мешканка міста Вікторія, Канада, Гейл Лейн уперше за десять років змогла побачити обличчя свого партнера і хвіст собаки, що радісно виляє. Це стало можливим завдяки рідкісній операції, під час якої в її очницю імплантували власний зуб.

Про це пише CBC.

Лейн втратила зір через аутоімунне захворювання, яке призвело до рубцювання рогівки. У лютому вона стала однією з трьох канадців, яким провели остеоодонтокератопротезування — складну двоетапну процедуру, що раніше виконувалася лише за кордоном.

Операцію здійснив офтальмолог Грег Молоні з лікарні Маунт-Сент-Джозеф у Ванкувері — вперше в історії Канади. Спершу у пацієнтки видалили зуб, вживили його в щоку, аби він покрився сполучною тканиною, а потім пересадили в очницю, додавши лінзу для фокусування зору.

Доктор Грег Молоні - офтальмолог та хірург. / © CBC

Перші ознаки зору з’явилися через кілька тижнів: спочатку Лейн розрізняла світло, потім рухи, а згодом — кольори, дерева й квіти. Вона вперше змогла побачити свого чорного лабрадора Пайпер і — майже через пів року після операції — обличчя партнера Філа, з яким познайомилася вже після втрати зору.

“Тепер я бачу багато фарб, можу вдягатися без допомоги сервісу для незрячих і мрію знову стати незалежною”, — каже Лейн. Хоча процес відновлення триває, вона впевнена: довге очікування було того варте.

