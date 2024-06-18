Незвичайне явище: цю загадкову красу можна побачити лише короткими літніми ночами

Сріблясті хмари – це рідкісне атмосферне явище, що з'явилося приблизно 140 років тому. Його природа остаточно не вивчена і являє собою наукову загадку.

Довгі літні дні полегшують спостереження дивовижними сріблястими хмарами, які можуть з'явитися на небі через 30 хвилин після заходу сонця.

Про це пише The Guardian.

Літнє сонцестояння у північній півкулі – найдовший світловий день – припадає цього року на 20 червня і знаменує початок астрономічного літа. Цього ж дня у південній півкулі буде зимове сонцестояння, тобто найдовша ніч на рік.

Такі довгі дні скорочують години, коли можна спостерігати за зірками, і водночас дають вченим можливість спостерігати інше унікальне видовище. Саме початок літа найкраще підходить для вивчення сріблястих хмар, які можуть з'явитися приблизно через пів години після заходу сонця.

Сріблясті хмари — найвищі з відомих хмар, які утворюються в атмосфері Землі на висоті близько 80 км і складаються з крижаних кристалів. Хоча це природне явище, для вчених залишається загадкою, як молекули води досягають такої висоти в атмосфері.

Сріблясті хмари виглядають як білі або блідо-блакитні смуги на темному небі. Вони трохи схожі на перисті хмари, які видно лише в денний час, бо вони не світяться у темряві. При цьому сріблясті хмари, що яскраво сяють на темному нічному небі, є красивим, хоч і трохи моторошним видовищем.

Вивчення сріблястих хмар цікаво не тільки метеорологам, а й астрономам, оскільки відомо, що аналогічні явища спостерігаються на інших планетах, зокрема, на Марсі.

Сріблясті хмари є одним з основних джерел інформації про рух повітряних мас у верхніх шарах атмосфери. Вони пересуваються виключно швидко — їхня середня швидкість становить близько 27,8 метра за секунду

Сріблясті хмари — порівняно молоде явище — вперше про них повідомляється в 1885 році, незабаром після виверження вулкана Кракатау в Індонезії. Це породило гіпотезу про те, що поява сріблястих хмар пов'язана зі зміною клімату.

Нагадаємо, у небі над Києвом зафіксували сріблясті хмари. Ці "хмари нічного сяйва" світяться після заходу сонця, а побачити їх вдень неможливо.

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