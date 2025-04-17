Незвичайна екзопланета, яка обертається під прямим кутом до двох зірок вразила астрономів

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Астрономи виявили унікальну екзопланету, яка обертається під прямим кутом (90°) до площини орбіти двох своїх зірок-господарів — рідкісної пари коричневих карликів. Це перший підтверджений випадок існування так званої «полярної планети» у подвійній системі.

Про це повідомила Європейська південна обсерваторія.

За допомогою Дуже великого телескопа (VLT) в Чилі вчені виявили дивовижну екзопланету, яка обертається під кутом 90 градусів навколо пари коричневих карликів. Це перший переконливий доказ існування так званих полярних планет, орбіти яких перпендикулярні до площини обертання подвійної зоряної системи.

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Планета 2M1510 (AB) b стала сенсацією: вона рухається навколо затемнювальної пари коричневих карликів, які періодично закривають одне одного при спостереженні із Землі. Таких систем відомо лише дві, і лише в цій виявили екзопланету.

«Планета, яка обертається не просто навколо подвійної системи, а навколо подвійного коричневого карлика, а також перебуває на полярній орбіті — це неймовірно та захоплююче», — зазначив співавтор дослідження Аморі Тріо.

Дослідники виявили дивовижну екзопланету, вивчаючи систему двох коричневих карликів 2M1510. Спостереження за допомогою спектрографа UVES на VLT (ESO, Чилі) показали, що орбіти зірок деформуються незвичайним чином — і причиною виявилася планета, що рухається навколо них по полярній орбіті.

Ця система була відкрита ще в 2018 році проєктом SPECULOOS, але лише тепер астрономи зрозуміли її унікальність.

«Відкриття було випадковим у тому сенсі, що наші спостереження не були зібрані для пошуку такої планети або орбітальної конфігурації. Таким чином, це велика несподіванка. Загалом, я вважаю, що це показує нам, астрономам, а також широкому загалу, що можливо в захоплюючому Всесвіті, в якому ми живемо», — зазначив Тріо.

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