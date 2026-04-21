Ніч, коли падають зірки: як побачити метеорний потік Ліриди сьогодні

Небо України готує космічне шоу

Метеорний потік Ліриди знову активний, і правильний вибір напрямку спостереження може значно підвищити шанси побачити яскраві «зірки, що падають«. 2026 року пік „зорепаду“ очікують 22 квітня.

Про це повідомляють в Space та The Natural History Museum, London.

«Ліриди виглядають так, ніби вилітають із сузір’я Ліри, яке підіймається на північному сході й поступово піднімається вище до ранкових годин. Саме тому найкращий час для спостереження — після опівночі та ближче до світанку», — пишуть експерти.

Орієнтиром для пошуку є Вега — одна з найяскравіших зір нічного неба. Вона добре помітна над північно-східним горизонтом одразу після заходу сонця і поступово підіймається вище протягом ночі. Для точнішої навігації астрономи радять використовувати спеціальні додатки для спостереження за зорями.

Не варто дивитися прямо в «радіант» (точку, з якої ніби «вилітають» метеори), наголошують фахівці. Найдовші та найяскравіші спалахи зазвичай з’являються поруч із ним, тому слід охоплювати поглядом якомога більшу ділянку неба.

Скільки зірок можна побачити

За ідеальних умов Ліриди можуть давати до 15-20 метеорів на годину. Цього року спостереженню сприяє й Місяць — він не заважатиме, оскільки зайде після опівночі, залишивши темне небо.

Поради для спостереження Лірид

Не дивіться прямо в радіант

Краще трохи відвести погляд убік — так метеори здаються довшими й яскравішими.

Обирайте найтемнішу частину неба

Поверніться спиною до міських вогнів.

Знайдіть відкриту місцевість

Поля, узбережжя або височини дають кращу видимість.

Дайте очам звикнути до темряви

Потрібно щонайменше 20-30 хвилин без екранів і яскравого світла.

Запасіться терпінням

Чим довше спостерігати, тим більше шансів побачити яскраві спалахи.

Що таке метеорний потік Ліриди

Ліриди — це щорічний метеорний потік, який виникає, коли Земля проходить крізь слід пилу, залишений кометою C/1861 G1 (Тетчер). Частинки розміром із піщинку згорають в атмосфері, створюючи яскраві спалахи.

Пік активності Лірид у 2026 році припадає на 22 квітня. У цей період можна побачити близько 18 метеорів на годину.

Окрім Лірид, навесні також активний потік Ета-Аквариди, пов’язаний із кометою Галлея.