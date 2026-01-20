Нічне заряджання "вбиває" смартфон: експерти назвали головну помилку

Зарядка / © Фото з відкритих джерел

Залишати смартфон підключеним до розетки на всю ніч — це звичка, яка є у мільйонів людей. Однак технічні експерти все частіше застерігають: така зручність може коштувати вам терміну служби акумулятора. Щоб батарея працювала на піку своїх можливостей якомога довше, варто змінити підхід до поповнення енергії.

Про це пише Newsweek.

Щоб зрозуміти, чому повна зарядка може бути шкідливою, варто розібратися у принципі роботи літій-іонних акумуляторів. Під час використання телефону (розряджання) літій-іони рухаються від негативної сторони до позитивної через гелеподібну речовину — електроліт.

Одночасно електрони протікають через зовнішній ланцюг у тому ж напрямку, живлячи пристрій. Заряджання повертає цей процес у зворотний бік, що створює навантаження на хімічні компоненти батареї.

Яке золоте правило

Експерти дійшли висновку, що для максимізації терміну служби акумулятора найкраще тримати рівень заряду в діапазоні від 20% до 80% протягом дня.

«Якщо ви хочете зберегти здоров’я батареї на максимумі, ви можете вручну обмежувати зарядку на рівні 80%», — радять фахівці.

Постійне заряджання до 100%, особливо якщо телефон залишається підключеним до мережі годинами після досягнення повного заряду (як це буває вночі), створює зайвий стрес для акумулятора.

Як це вирішує Apple

Сучасні смартфони, зокрема iPhone, вже мають вбудовані функції для інтелектуального керування енергією. Компанія Apple на своєму сайті пояснює, що iPhone заряджається до 80% максимально швидко, але після цього переходить у режим «крапельної зарядки» (trickle charging). У цьому режимі швидкість поповнення енергії суттєво знижується, щоб зменшити навантаження на батарею та обмежити її нагрівання.

Крім того, Apple пояснює поняття «циклу зарядки»: один цикл відбувається тоді, коли ви використовуєте 100% ємності акумулятора, навіть якщо це відбулося не за один раз. Наприклад, ви можете використати 75% заряду за день, повністю зарядити телефон вночі, а наступного дня використати ще 25%. Це сумарно складе один повний цикл.

Сет Гефтік, віцепрезидент з маркетингу продуктів у компанії з кібербезпеки Huntress, в інтерв’ю Newsweek порівняв процес заряджання з фізичними навантаженнями.

«Мені подобається думати про це як про тренування. Ви розподіляєте сили, а не викладаєтеся на повну одразу, щоб протриматися довше і почуватися краще в довгостроковій перспективі», — зазначив експерт.

Він радить заряджати телефон короткими сесіями протягом дня, що дає батареї можливість «відпочити». Головне правило — стежити за температурою: «Торкніться телефону, і якщо він перегрівся, зніміть його із зарядки. Будьте уважні до свого пристрою, щоб він прослужив якомога довше».

Для активних користувачів, які постійно перебувають у русі, дотримуватися правила «частих підзарядок» може бути складно через відсутність розеток. У такому випадку експерти радять використовувати якісні портативні зарядні пристрої (павербанки) та станції.

Сучасні гаджети від перевірених брендів дозволяють безпечно підтримувати рівень заряду в оптимальному діапазоні без ризику пошкодити контролер живлення смартфона.

У системних папках при цьому знаходять файли з позначкою pending і нульовим розміром, тобто без збереженого зображення. Скарги надходять від власників різних моделей Pixel, а Google поки не прокоментувала ситуацію та не випустила оновлення для її усунення.