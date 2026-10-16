Нічні перекуси можуть дорого обійтися: звичку пов’язали з підвищеним ризиком хвороб печінки

Що шкодить печінці — вчені назвали небезпечну харчову звичку / © Credits

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Звичка їсти пізно ввечері або перекушувати перед сном може бути пов’язана з підвищеним ризиком двох серйозних захворювань печінки — цирозу та стеатотичної хвороби печінки, пов’язаної з метаболічною дисфункцією (MASLD).

Про це свідчить нове дослідження науковців з Орегонського університету охорони здоров’я та науки (OHSU) та Массачусетської загальної лікарні, передає видання Science Alert.

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Дослідники проаналізували дані 199 155 людей, середній вік яких становив 59 років. Учасники регулярно заповнювали анкети про харчування та спосіб життя, а медіанний період спостереження сягнув 16 років.

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З’ясувалося, що люди, які їли пізно ввечері, мали на 28% вищий ризик цирозу печінки порівняно з тими, хто харчувався у звичніший час. Також у них зафіксували на 36% вищий ризик розвитку MASLD. До пізнього харчування науковці зараховували приймання їжі між вечерею та сном або після того, як людина вже лягала спати.

Водночас цироз серед учасників дослідження траплявся рідко: за період спостереження виявили 315 випадків серед майже 200 тисяч людей. Зв’язок між пізнім харчуванням і ризиками для печінки зберігався навіть після врахування віку, індексу маси тіла та рівня фізичної активності.

Науковці припускають, що причина може полягати в циркадних ритмах організму. Печінка має власний біологічний «годинник», тому пізно ввечері може інакше реагувати на надходження їжі. Зокрема, дослідники припускають, що це може сприяти накопиченню жиру та підвищенню рівня цукру в крові.

Однак автори наголошують: дослідження показує зв’язок, але не доводить, що саме пізні перекуси спричиняють захворювання печінки. Крім того, під час аналізу не враховували час і якість сну, а науковці фіксували час перекусів, але не те, що саме їли учасники.

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MASLD виникає, коли через метаболічні порушення в печінці накопичується надлишковий жир. У частини людей хвороба може прогресувати, спричиняючи рубцювання тканини печінки та зрештою цироз.

Тепер дослідники планують детальніше перевірити вплив часу приймання їжі на стан печінки. Команда OHSU вже набирає учасників для клінічного випробування, яке має допомогти точніше встановити можливий зв’язок.

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