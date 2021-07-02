"Ніхто не чекав довше": Безос полетить у космос разом із 82-річною американською льотчицею

"Ніхто не чекав довше": Безос полетить у космос разом із 82-річною американською льотчицею

82-річна Фанк стане найстарішою людиною, яка коли-небудь була у космосі.

Засновник компанії Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос запросив приєднатися до своєї космічної подорожі 82-річну американку Воллі Фанк.

Про це бізнесмен повідомив у своєму блозі в Instagram.

За його словами, Волліс у 1961 році на відмінно завершила підготовку астронавток до польотів у космос за програмою "Меркурій 13", однак проєкт скасували і ніхто з тринадцяти учасниць не полетів.

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"Ніхто не чекав довше, - зазначив Безос. - Настав час. Ласкаво просимо в команду, Воллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня як почесна гостя".

Зауважимо, що Фанк є професійною льотчицею і інструкторкою, вона має понад 19,6 тисячі годин нальоту і навчила авіації близько трьох тисяч людей.

Вона також стала першою жінкою-інспектором Федерального управління цивільної авіації США (FAA) в 1971 році і першою жінкою-слідчим з питань повітряної безпеки Національної ради з безпеки на транспорті США в 1974 році.

"Не можу передати словами (...), як фантастично я себе відчуваю! - поділилася жінка. - Це найкраще, що траплялося зі мною в житті!"

Фанк стане найстарішою людиною, яка коли-небудь була у космосі. Попередній рекорд належить покійному астронавтові Джону Гленну, який здійснив космічну подорож у 77 років.

Нагадаємо, що Безос очікує полетіти в космос на космічному пілотованому човні, розробленому власною компанією "Blue Origin", 20 липня. Загалом на борту перебуватимуть четверо людей, зокрема брат засновника Amazon Марк Безос.

Одне місце підприємець розіграв на аукціоні за 28 млн доларів. Ім'я переможця поки не відоме.

Як повідомлялося, ракета New Shepard здійснить суборбітальний політ, ненадовго піднявшись на висоту понад 100 км і перетнувши так звану лінію Кармана.

Пасажири перебуватимуть в невагомості близько трьох хвилин, а також зможуть побачити темряву космосу і вигнуту перспективу Землі.

Оголошення Blue Origin ознаменувало відродження космічного туризму після майже 12-річної перерви.

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