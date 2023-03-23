Нікому не потрібен: у РФ за півтора року продали 905 штук "вітчизняного вбивці Iphone"

У Росії за півтора року змогли продати лише 905 телефонів AYYA T1, який був випущений корпорацією "Ростех" і позиціюється як "вітчизняний вбивця Iphone".

Про це повідомляє видання "Ведомости".

У повідомленні вказується, що "вітчизняний" смартфон нікому не потрібен і за півтора року повістю провалився у продажі. Пристрій був випущений у продаж у жовтні 2021 року, однак за півтора кроку продали лише 905 гаджетів.

Джерела у мережах продажу електроніки повідомили, що всього було корпорація "Ростех" замовила 5000 телефонів для роздрібної торгівлі.

"Фактичні продажі близько 18% від загального об'єму поставок з китайського заводу, де збираються ці смартфони", - повідомило джерело.

Продажі навіть не рятують великі знижки. Спочатку телефон продавали за ціною 19 тисяч рублів, сьогодні в магазинах роздрібної торгівлі його можна придбати за 7499 рублів, але смартфон всеодно нікого не цікавить.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Росії практично не залишилося моделей авто преміум-класу. Їхній імпорт припинили ще навесні, і тепер запаси дорогих автомобілів на складах добігли кінця.

Крім того, ми раніше інформували, що співробітникам внутрішнього блоку адміністрації президента РФ наказали до початку квітня позбутись iPhone та замінити їх на телефони інших марок.

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