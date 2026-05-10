НЛО на Місяці чи оптична ілюзія: нові кадри місії "Аполлон-12" викликали суперечки

кадри місії «Аполлон-12» / © NASA

На нещодавно розсекречених знімках місії «Аполлон-12» помітили дивні, невідомі вогні. Це помітили астронавти на Місяці. Є підозри, що це може бути НЛО.

Про це пише Live Science.

У середині листопада 1969 року троє астронавтів NASA вирушили на Місяць у рамках місії «Аполлон-12». Незабаром вони стали другою групою людей, яка ступила на місячну поверхню.

Пів століття потому історична місія екіпажу знову привернула увагу людей, адже те, що побачили астронавти, не може не цікавити.

19 листопада командир місії Чарльз «Піт» Конрад-молодший та пілот місячного модуля Алан Л. Бін спустилися на місячну поверхню на посадковому апараті під назвою «Інтрепід».

В оптичному телескопі посадкового модуля Бін побачив те, що його спантеличило.

«Ви можете бачити ці вогні — частинки світла, спалахи світла… які просто спливають у космос», — сказав Бін Центру управління польотами, згідно зі стенограмою розмови.

Хоча ця стенограма була у відкритому доступі протягом десятиліть, вона спливла серед багатьох розсекречених файлів, пов’язаних з НЛО. Файли опублікувало Міністерство оборони США 8 травня 2026 року.

Спершу Бін подумав, що частинки світла випливають із водонагрівача посадкового модуля, але незабаром додав: «Схоже, що деякі з цих частинок залишають Місяць. Вони справді відлітають звідси й просто прямують до зірок».

Нещодавно опубліковані знімки із місячної експедиції екіпажу можуть пролити світло на те, що вони бачили. На серії злегка відредагованих фотографій невідомі вогні «танцюють» у небі над місячним горизонтом, як видно з місця посадки «Аполлона-12».

Фото: NASA / © NASA

Вогні, які на деяких зображеннях виглядають блакитними, з’являються поодинці або невеликими групами. На одному фото невідомі вогні виділені у п’яти окремих областях неба.

У нещодавно опублікованих версіях фахівці NASA виділили та збільшили ці джерела світла. У NASA не зробили жодних висновків про джерело чи природу цих вогнів.

У стенограмі працівники Центру управління польотів запитали астронавтів, чи дивні спалахи можуть бути електромагнітними перешкодами. Астронавти погодилися, що це може бути так.

Ця справа, як і решта нещодавно розсекречених файлів, залишається нерозкритою через низьку якість даних. З цих розмитих, зроблених десятиліття тому знімків і спонтанних зауважень, можна почерпнути лише мізерну наукову інформацію.

Фахівці NASA стверджують, що невідомі аномальні явища (НЛО) реальні, але не мають жодного стосунку до інопланетян. Космічне агентство десятиліттями шукає докази існування позаземного розуму, використовуючи найпередовіші та найдорожчі телескопи. Декілька мерехтливих вогнів на Місяці не перевернуть десятиліття наукових досліджень.

Найімовірніші джерела НЛО набагато простіші: згідно з розслідуванням Міністерства оборони 2022 року, поширені повітряне сміття, дефекти фотографій (наприклад, відблиски) та оптичні ілюзії.

Нагадаємо, що після успішного завершення місії NASA «Артеміда II» у квітні 2026 року світ знову згадав про вчинок Чарльза Дюка. У 1972 році під час місії «Аполлон-16» він залишив на поверхні Місяця сімейне фото.

Це була обіцянка дітям «взяти їх із собою» у космос, оскільки через виснажливі тренування астронавт рідко бачився з родиною.

Хоча світлина в захисному пакеті залишається на тому самому місці вже понад 50 років, фахівці вважають, що зображення на ній повністю вицвіло. Через відсутність атмосфери артефакт піддавався інтенсивній сонячній радіації та екстремальним перепадам температур — від 122 °C до −122 °C.

Попри ймовірну втрату чіткості, фото залишається важливим символом людського боку космічних досліджень.

