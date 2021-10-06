Нобелівська премія з хімії: хто і за що отримав

Нобелівська премія з хімії: хто і за що отримав

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул.

Нобелівську премію 2021 року з хімії присуджено вченим Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану за новий метод синтезу молекул - асиметричний органокаталіз.

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Ліст і Макміллан отримали нагороду за відкриття асиметричного органокаталізу, що вивело молекулярну хімію на абсолютно новий рівень, йдеться в релізі Нобелівської Асамблеї.

Розробки лауреатів у комітеті назвали "унікальним інструментом для створення і поєднання молекул".

"Вчені розробили новий і геніальний інструмент для побудови молекул: органокаталіз. Його використання включає дослідження в області нових фармацевтичних препаратів, а також допоможе зробити хімію більш екологічною. Дослідники довгий час вважали, що існує тільки два типи доступних каталізаторів: метали та ферменти. Бенджамін Ліст і Девід Макміллан розробили третій тип – асиметричний органокаталіз, який заснований на невеликих органічних молекулах", — вказано в заяві Асамблеї.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії у 2020 році стали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер Дудна за розвиток методів редагування генома.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі.

Цьогорічних лауреатів Нобелівський комітет обрав серед більш ніж 70 кандидатів. Переможці отримають нагороду у 10 мільйонів шведських крон (986 тисяч євро). Через пандемію премії їм вручать у рідних країнах, а не у Швеції, як це було раніше.

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