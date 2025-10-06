Нобелівську премію з медицини розділили на трьох вчених

Названо лауреатів з медицини та фізіології / © ТСН.ua

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини присудили американцям Мері Е. Бранков, Фреду Рамсделлу та японцю Шимону Сакагучі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нобелівської премії.

Нагороду вручили «за їхнє відкриття щодо периферичної імунної толерантності», зазначено в повідомленні.

Мері Е. Бранков - американський молекулярний біолог та імунолог.

Фред Ремсдел — американський імунолог, віце-президент з досліджень у Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Шимон Сакагучі — японський вчений, професор Кіотського університету, один із провідних фахівців із регуляторних Т-клітин та механізмів імунної толерантності.

Їхня робота допомогла пояснити, як імунна система навчається не атакувати власні тканини та органи, запобігаючи аутоімунні хвороби.

2024 року Нобелівку отримали Віктор Емброс і Гаррі Равкан. Премію було присуджено за відкриття мікроРНК та її ролі в посттранскрипційній регуляції генів.