Носіння масок знижує COVID-захворюваність на 53%: дослідження

Фізичне дистанціювання ж, за даними дослідників, знижує захворюваність на коронавірус на 25%.

Носіння масок є найбільш ефективним заходом громадського здоров'я у боротьбі з COVID-19, який знижує захворюваність на 53%.

Про це із посиланням на оприлюднене в медичному журналі BMJ глобальне дослідженння фахівців із Університету Монаша та Единбурзького університету повідомляє The Guardian.

Експерти докладно проаналізували результати понад 30 досліджень з усього світу, які показали статистично значуще зниження захворюваності на коронавірус на 53% із носінням маски та на 25% завдяки фізичному дистанціюванню.

Миття рук також показало зниження захворюваності на 53%, однак цей показник не був статистично значущим з огляду на невелику кількість відповідних досліджень.

"Систематичний огляд та мета-аналіз показують, що декілька заходів особистого захисту та соціальних заходів, зокрема миття рук, носіння масок та фізичне дистанціювання, пов'язані зі зменшенням захворюваності на COVID-19", - заявили дослідники.

За їхніми словами, результати підкреслюють необхідність продовження носіння масок, соціального дистанціювання та миття рук поряд із програмами вакцинації.

Дослідники додали, що інші заходи, зокрема локдауни, а також закриття кордонів, шкіл та робочих місць вимагають подальшого аналізу для оцінки потенційного негативного впливу їх на населення.

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