Ноутбук з OLED-екраном – найкращий подарунок на Новий рік Новини компаній

Ноутбук з OLED-екраном – найкращий подарунок на Новий рік Новини компаній

Новий рік стане по-справжньому незабутнім із найкращим подарунком під ялинку - ноутбуком ASUS серії Vivobook Pro OLED – потужним і стильним мобільним комп’ютером для креативних людей.

Оригінальний дизайн

Корпус ноутбука Vivobook Pro OLED виконаний у нейтральному дизайні, який гармоніюватиме з будь-якими вподобаннями, адже творчі ідеї можуть народжуватися будь-де.

Цей ноутбук привертає погляд оригінальним дизайном та декоративними елементами. Скажімо, клавіша Enter, немов застережливий знак, виділена смужками, а клавіша Esc – помаранчевим кольором. Оновлений зовнішній вигляд клавіатури натхненний студійними програвачами. Адже цей ноутбук – справді студія, повна креативних ідей!

Чорний варіант 0˚ Black з анодованим покриттям алюмінієвого корпусу має строгий вигляд, немов ноутбук сам закликає користувача до дії. Біла ж версія Meteor White має футуристичне високотехнологічне покриття кришки – гладке, приємне на дотик, але водночас практичне та стійке до забруднення.

OLED-дисплей, що притягує погляд

Ноутбук Vivobook Pro OLED має неймовірний 14- або 16-дюймовий OLED-дисплей формату 4K, працювати за яким – справжнє задоволення. Серед переваг - надзвичайно висока контрастність та яскравість, а також висока точність відтворення кольорів, що підтверджена сертифікатом PANTONE. Наживо він кардинально відрізняється від дисплеїв усіх інших ноутбуків. Зображення на ньому привертає увагу своїми неймовірно живими кольорами та надзвичайно глибоким чорним за будь-якого рівня яскравості.

OLED-дисплей ноутбука має широке колірне охоплення, яке становить 100% колірного простору DCI-P3, що застосовується в кіноіндустрії. Це означає, що він здатний відображати більше різних відтінків, ніж звичайні дисплеї, видаючи більш реалістичне й насичене зображення. Не випадково колірному простору DCI-P3 віддають перевагу фахівці, які професійно працюють із графікою.

Ергономічність дисплея, зокрема низький рівень випромінюваного синього світла, сертифікована лабораторією TÜV Rheinland.

Сучасні компоненти

Мобільний процесор Intel або AMD H-серії, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti – така конфігурація допоможе втілити в життя будь-яку ідею. Рендеринг, потокові трансляції, відеомонтаж – усі ці завдання виконуватимуться швидше на Vivobook Pro OLED.

Пристрій працює тихо та без перегріву завдяки ефективній системі охолодження з двома вентиляторами та пропонує низку фірмових технології, серед яких – ексклюзивний сенсорний контролер DialPad на тачпаді для керування інструментами професійних графічних програм.

Vivobook Pro OLED покликаний зробити роботу комфортнішою, задля чого пропонується безліч практичних деталей у його конструкції. Серед них – збільшений тачпад з ідеально гладкою поверхнею, вбудований в кнопку живлення сканер відбитків пальців і підсвічування клавіатури. Також ноутбук пропонує повноцінний комплект інтерфейсів, до складу якого входять повнорозмірний роз’єм HDMI, порти USB двох типів і слот для карт пам'яті.

Ноутбук ASUS Vivobook Pro OLED створений для активного життя, підтвердженням чому служить акумулятор ємністю 96 Вт·год. Такий запас енергії допоможе залишатися продуктивним настільки, наскільки вистачить уяви.

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Ноутбуки ASUS Vivobook Pro OLED