Нова ера мамопластики: українські хірурги вивчають методики Preserve та MIA у центрі європейської естетичної хірургії

Українські хірурги клініки Lita Plus Сергій Дербак та Олександр Карпінський відвідали Victoria Kliniken у Стокгольмі — клініку, яка вважається одним із головних осередків нового покоління мамопластики. Протягом стажування вони мали змогу спостерігати щоденні операції, аналізувати техніки Randquist та його команди, а також опанувати філософію “breast tissue preservation”, про що розповідають нашій редакції.

Що таке PRESERVE та MIA і що це означає для пацієнтів

Методики PRESERVE та MIA (Minimal Invasive Augmentation) — це два найсучасніші підходи в мамопластиці, що формують новий стандарт безпеки, естетики та мінімальної травматичності в галузі.

PRESERVE — максимальне збереження тканин молочної залози

У традиційній мамопластиці хірург створює кишеню для імпланта шляхом розрізів і розсічення тканин, включно з частиною залози чи м’яза, що веде до більшого пошкодження, вираженішого болю та тривалішого відновлення. PRESERVE змінює цю логіку: замість розсікань внутрішня порожнина для імпланта формується за допомогою спеціальних інструментів, які розширюють простір, не розрізаючи тканин молочної залози та підтримувальних структур.

Це дає суттєві переваги:

розріз під грудьми дуже маленький — близько 2–2,5 см, що значно зменшує шрами і робить їх малопомітними;

зберігається більше природної тканини та підтримувальних зв’язок, що покращує натуральний вигляд і довгострокову стабільність результату;

використовується так звана «no-touch» техніка введення імпланта через спеціальний Motiva® Insertion Sleeve, що знижує ризик забруднення і мінімізує травму тканин при введенні;

завдяки делікатному створенню кишені та збереженню зв’язок навколо імпланта ризики післяопераційних ускладнень знижуються, а терміни реабілітації стають коротшими.

MIA — мінімально інвазивне збільшення з доступом під пахвою

Методика MIA реалізується ще більш щадним шляхом, часто через розріз під пахвою чи іншою малопомітною зоною. Цей доступ дозволяє:

не залишати жодного рубця на самій грудній залозі;

вводити спеціально розроблені, легкі та еластичні імпланти, які можна помістити через невеликий доступ, що підтримує природну форму і чутливість;

скоротити відновлення до мінімуму — пацієнтки можуть повернутися до повсякденних активностей у той самий день чи наступні дні.

У техніці MIA часто застосовують інструменти, що дозволяють створити кишеню і розмістити імплант без прямого розрізу тканини грудей — через підмишковий доступ або інший прихований шлях. Це зберігає більшість природних структур і забезпечує дуже делікатне поводження з анатомією.

«Для пацієнток ці методики означають зовсім інший рівень комфорту та прогнозованості. Розрізи мінімальні — їх майже непомітно, відновлення коротке й значно легше, а біль і набряк істотно менші. Ми зберігаємо природну структуру та чутливість грудей, що важливо навіть з точки зору можливості лактації. І головне — результат виглядає природно та зберігає стабільність у довгостроковій перспективі», — зазначає засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.

Професійний досвід українських хірургів у Victoria Kliniken

Під час стажування Сергій Дербак та Олександр Карпінський спостерігали велику кількість операцій із застосуванням PRESERVE та MIA, вивчали індивідуальні підходи Randquist до роботи з імплантами Motiva.

Олександр Карпінський зазначає:«Методики Randquist змінюють уявлення про збільшення грудей. Це не про більший об’єм — це про анатомічну точність, збереження тканин та безпеку. Це саме той напрям, у якому має рухатись українська хірургія».

Під час візиту Сергій Дербак також мав можливість асистувати та виконувати абдомінопластику разом із Dr. Randquist — унікальний досвід роботи з одним із найвпливовіших хірургів Європи.

LITA PLUS вже готує впровадження цих методик

Хоча PRESERVE та MIA ще не представлені в Україні, команда Lita Plus вже розпочала підготовку до їх адаптації та впровадження. Це дозволить бути серед перших клінік, які використовуватимуть нове покоління мамопластики.

Як зазначає засновник клініки Lita Plus, поїздка до Victoria Kliniken — це крок до появи в Україні методик, які визначають майбутнє мамопластики у світі.

“Для української медицини це означає якісний стрибок уперед. Наші хірурги отримують прямий доступ до першоджерела провідних європейських методик, а клініки — можливість впроваджувати технології, що відповідають найвищим міжнародним стандартам. Пацієнти, своєю чергою, матимуть доступ до безпечніших та менш інвазивних операцій із прогнозованими довготривалими результатами. Усе це посилює позиції України на світовій карті естетичної хірургії та формує новий рівень довіри до національної медицини”, - зазначає Сергій Дербак.

LITA PLUS продовжує розвивати міжнародне партнерство, інвестувати в освіту та привозити в Україну найактуальніші світові технології — щоб пацієнти отримували лікування на рівні найкращих європейських клінік.