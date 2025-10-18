Захист від спам-дзвінків на iPhone: як працює нова функція iOS 26 і як її ввімкнути

iPhone / © Associated Press

Apple у новій версії операційної системи iOS 26 представила низку корисних нововведень. Окрім оновленого дизайну Liquid Glass та великого годинника на екрані блокування, користувачі отримали і низку менш помітних, але практичних функцій. Серед них — фільтрація викликів, яка дозволяє ефективно керувати вхідними дзвінками.

Про це повідомило видання slashgear.

Функція Call Filtering створена для того, щоб автоматично обробляти дзвінки з невідомих номерів або тих, які оператор визначає як спам чи шахрайство. Усі такі виклики тепер не з’являються у звичному списку «Нещодавні», а потрапляють до окремого розділу «Невідомі абоненти / Спам». Завдяки цьому користувачі можуть уникнути небажаних дзвінків і зосередитися на важливих контактах.

За замовчуванням фільтрація викликів на iPhone вимкнена, однак її легко активувати. Для цього потрібно:

Відкрити застосунок «Налаштування».

Прогорнути донизу до розділу «Програми».

Вибрати пункт «Телефон».

У меню «Фільтрація викликів» увімкнути параметр «Невідомі абоненти та спам».

Після цього всі номери, яких немає у списку контактів, а також дзвінки, визначені як спам, автоматично переміщуватимуться у відповідний список. Переглянути його можна у застосунку «Телефон» у вкладці «Недавні», натиснувши піктограму фільтра у верхньому правому куті екрана. Там доступні дві категорії: «Невідомі абоненти» та «Спам».

Якщо користувач очікує дзвінок від незбереженого номера — наприклад, кур’єра, ремонтника чи служби доставки, — такий контакт можна тимчасово позначити як відомий. Для цього потрібно:

Відкрити «Телефон» → «Недавні» → значок фільтра → «Невідомі абоненти»;

Знайти потрібний номер і натиснути «Позначити як відоме»;

Підтвердити дію у спливаючому вікні.

Після цього контакт з’явиться у категорії «Інші відомі» в застосунку «Контакти». Дзвінки від цієї особи більше не фільтруватимуться, і вони відображатимуться у загальному списку «Нещодавні». Якщо потрібно повернути все назад, достатньо перейти до «Контакти» → «Інші відомі» → [номер] → «Позначити як невідомий».

