Нова функція смартфонів попереджатиме користувачів про небезпеку: що відомо

Можливості штучного інтелекту намагаються використовувати по максимуму, і якраз вони і стали основою для функції Live Threat Detection. Вона використовує вбудовані моделі ШІ для пошуку шкідливих застосунків.

Смартфон

Смартфон / © Unsplash

Компанія Google анонсувала нову функцію для своїх смартфонів Pixel. Ця функція сповіщатиме власників телефонів про впровадження на їхній гаджет шкідливих застосунків.

З виходом Android 16 і оновленням додатків Google навіть старі телефони Pixel ніби отримали друге дихання. Про це пише phonearena.com.

Можливості штучного інтелекту намагаються використовувати по максимуму, і якраз вони і стали основою для функції Live Threat Detection. Вона використовує вбудовані моделі ШІ для пошуку шкідливих застосунків.

Якщо функція виявляє підозрілу поведінку, власнику пристрою надсилається повідомлення в режимі реального часу. Тож у господаря телефону буде можливість позбутися загрози, видаливши небезпечний додаток ще до того, як він зможе завдати якоїсь шкоди. Також нова функція попереджатиме про те, що шкідливий додаток відстежує місце розташування або активність вашого пристрою.

На думку експертів видання, Google загалом справляється зі ШІ краще, ніж Samsung та Apple. Зокрема, фахівці відзначають функції Magic Cue і Camera Coach, де ШІ використовується для спрощення виконання певних завдань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Apple офіційно зупинила виробництво чотирьох моделей iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

