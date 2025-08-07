Нова функція в Instagram розкриває секрети: як її позбутися

Інстаграм

Користувачі Instagram незадоволені новою функцією, яка дозволяє друзям бачити вподобані публікації. Багато хто хотів би зберегти секретність своїх лайків, які можуть видати потаємні думки та бажання. На щастя, є простий спосіб відмовитися від неї.

Про це повідомляє Daily Mail.

Оновлення від Meta, яке додає ще один елемент до користувацького інтерфейсу, наразі стосується виключно Reels — галереї коротких відеокліпів, а не фотографій. Воно дозволяє вашим друзям переглядати відеопости, які ви вподобали, у спеціальній вкладці.

Їх можна гортати у звичайному режимі, а можна вибрати варіант «Друзі» і переглядати лише ті кліпи, які сподобалися вашим друзям.

Також видно, хто саме поставив їм лайк — завдяки фотографії профілю, яка з’являється в лівому нижньому куті.

Ба більше, якщо ви натиснете на їхнє фото профілю, ви зможете надіслати їм повідомлення, можливо, розповівши щось про Reel, який їм сподобався.

Своєю чергою ваші друзі можуть робити те саме з відео, які вам сподобалися, а це означає, що ви можете ненавмисно розкрити друзям більше про себе, ніж хотіли б.

Один з користувачів назвав цю функцію «трохи нав’язливою», додавши: «Я не хочу, щоб мої друзі бачили все, що мені подобається, і мені не потрібно бачити те, що подобається їм».

Ще один користувач написав у X (раніше Twitter): «Жахливо, що в Instagram Reels є вкладка, де показано, що подобалося вашим друзям».

Одна користувачка X сказала, що бачила «пост про стосунки в стилі самодопомоги», який лайкнули три її розлучені подруги, а також «чотири відео весільних суконь», які лайкнула її «щасливо самотня подруга», яка «таємно хоче хлопця».

На щастя, існує простий спосіб заборонити будь-кому переглядати будь-які вподобані вами ролики, а також будь-які коментарі, які ви залишили.

Відвідайте «Налаштування» в Instagram (позначено трьома горизонтальними лініями) та прокрутіть униз до підзаголовка «Хто може бачити ваш контент». Далі натисніть «Активність на вкладці „Друзі“ та змініть налаштування на „Ніхто“.

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що такі соцмережі як TikTok та Instagram мають такий сильний вплив на користувачів, що відірватися від стрічки стає непросто. Водночас тривале перебування у соцмережах має певні наслідки для здоров’я користувачів.