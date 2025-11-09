- Дата публікації
Категорія
- Наука та IT
Нова магнітна буря вдарить по Землі: чим це загрожує
Упродовж тижня науковці спостерігають високу геомагнітна активність, яка може впливати на самопочуття людей.
На Сонці стався потужний спалах класу X1.79, який може викликати геомагнітні бурі на Землі.
Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди NOAA.
Спалах супроводжувався викидом корональної маси, частина якої рухається в бік Землі. Це може спричинити геомагнітні бурі найближчими днями.
Магнітні бурі — це спалахи на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію. Досягаючи Землі, вона може впливати на метеозалежних людей.
Сонячна активність може впливати на людей з вродженою або набутою метеозалежністю, а також на літніх людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, коливання тиску, порушення сну, погіршення концентрації або перепади настрою.
Медики рекомендують:
відстежувати прогнози і завчасно коригувати свій графік
контролювати артеріальний тиск
пити багато чистої води та легкі трав’яні чаї, особливо у випадку головного болю або слабкості
не перевтомлюватись, уникати стресу й конфліктів
обмежити жирні й солоні страви, натомість додавши більше овочів, фруктів і легкого білку у раціон