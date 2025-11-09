Нова магнітна буря вдарить по Землі: чим це загрожує

Потужні магнітні бурі атакують Землю / © Associated Press

На Сонці стався потужний спалах класу X1.79, який може викликати геомагнітні бурі на Землі.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Спалах супроводжувався викидом корональної маси, частина якої рухається в бік Землі. Це може спричинити геомагнітні бурі найближчими днями.

Магнітні бурі — це спалахи на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію. Досягаючи Землі, вона може впливати на метеозалежних людей.

Сонячна активність може впливати на людей з вродженою або набутою метеозалежністю, а також на літніх людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, коливання тиску, порушення сну, погіршення концентрації або перепади настрою.

Медики рекомендують: