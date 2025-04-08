Танення льоду в Арктиці / © Associated Press

Реклама

Танення льоду в Арктиці може призвести до появи смертоносних вірусів-зомбі та спровокувати нову пандемію.

Про це заявили кліматологи, пише dailymail із посиланням на нове дослідження вчених.

Оскільки COVID-19 «завів світ у глухий кут» 2020 року, вчені розглядають варіанти можливої наступної глобальної пандемії.

Реклама

Багато вчених зосереджують свої дослідження на гіпотетичному майбутньому «хвороби Х». Але згідно з новим дослідженням, відповідь насправді може надати клімат і стан Арктики.

Вчені попереджають, що танення льоду на Північному полюсі, ймовірно, призведе до появи так званих вірусів-зомбі, які й спровокують нову світову пандемію.

Ці так звані «мікроби-мафусаїли» можуть залишатися в стані спокою в ґрунті та тілах заморожених тварин протягом десятків тисяч років. Але в міру потепління клімату та танення вічної мерзлоти вчені розглядають варіант того, що стародавні хвороби можуть заразити людей.

«Зміна клімату — це не лише танення льоду — це танення бар’єрів між екосистемами, тваринами та людьми», — каже співавтор дослідження доктор Халед Абас з Університету Шарджі.

Відтавання вічної мерзлоти може навіть вивільнити стародавні бактерії чи віруси, які були заморожені тисячі років.

Вченим вдалося оживити деякі з цих стародавніх хвороб у лабораторії, зокрема рід вірусів Pithovirus sibericum, який був виділений із 30 000-річного зразка вічної мерзлоти.

Pithovirus sibericum / © Вікіпедія

Льодовики також можуть зберігати величезну кількість заморожених вірусів. Оскільки вчені прогнозують, що світові льодовики зникнуть до 2100 року, є побоювання, що ці стародавні патогени можуть вивільнитися

Понад десять років вчені знали, що бактерії та віруси, заморожені в Арктиці, можуть заразити живі організми.

У 2014 році дослідники виділили віруси з вічної мерзлоти Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати живі клітини, незважаючи на те, що вони були заморожені протягом тисяч років.

Подібним чином у 2023 році вчені успішно оживили вірус амеби, який був заморожений протягом 48 500 років.

Однак ризики не обмежуються регіонами вічної мерзлоти, оскільки сплячі патогени також можна знайти у великих масивах льоду, таких як льодовики.

Минулого року кліматологи виявили 1700 стародавніх вірусів, які ховаються глибоко всередині льодовика на заході Китаю, про більшість із яких ніколи раніше не було відомо.

Віруси налічують 41 000 років тому і пережили три великі зміни від холодного до теплого клімату. Незважаючи на те, що вони безпечні, доки вони залишаються похованими у вічній мерзлоті, велике занепокоєння кліматологів полягає в тому, що вони можуть вийти назовні.

«Із таненням криги, будь-які мікроби, що перебувають всередині, потрапляють у навколишнє середовище, багато з яких можуть бути небезпечними. У тілах заморожених тварин, таких як мамонти чи шерстистий носорог, також можуть міститися стародавні організми, які перебувають у стані спокою. Проте, якщо рештки тварин розморозяться, мікроби вивільняться. Деякі з цих мікробів можуть бути небезпечними, як, наприклад, Pacmanvirus lupus (на фото), який був знайдений у розмороженому 27 000-літньому кишечнику замороженого сибірського вовка», — кажуть дослідники.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вчені дослідили можливі джерела COVID-19. Їхнє дослідження показало, що єнотоподібні собаки, цивети, борсуки та щури могли відіграти роль у поширенні вірусу.

Читайте також: