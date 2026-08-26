Нова пандемія і масові звільнення: Білл Гейтс попередив про страшні наслідки використання ШІ

Білл Гейтс опублікував моторошний прогноз щодо розвитку ШІ / © Associated Press

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Наприкінці серпня засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс опублікував нове есе, у якому попередив світ про катастрофічні наслідки неконтрольованого розвитку штучного інтелекту. За словами 70-річного мільярдера, новітні технології не лише залишать без роботи мільйони людей, а й спровокують хвилю глобального біотероризму та масштабних кібератак.

Про ці апокаліптичні сценарії від розробника програмного забезпечення пише LADBible.

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Масове безробіття і втрата професій

Білл Гейтс вважає, що штучний інтелект стане або найбільшим зрівнювачем в історії, або найгіршим джерелом несправедливості. Першими від технологічного вторгнення на ринок праці постраждають фахівці з продажу, спеціалісти служби підтримки клієнтів, інженери програмного забезпечення та помічники юристів.

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Згодом штучний інтелект візьме на себе складніші завдання. Алгоритми почнуть аналізувати дані, оцінювати кредитні заявки та навіть сортувати пацієнтів у лікарнях.

«Ми повинні вже зараз подумати про те, як зменшити втрату робочих місць, щоб усі могли розділити процвітання, яке створює штучний інтелект. Чекати, доки алгоритми витіснять людей або залишать їх без повноцінної зайнятості, буде надто пізно», — зазначає Гейтс.

Кібератаки та глобальний біотероризм

У своєму есе філантроп наголошує, що втрата робочих місць не є найгіршим сценарієм для людства. Він попереджає про здатність штучного інтелекту допомагати злочинцям у створенні руйнівної біотерористичної зброї або нових смертельних хвороб.

«Задовго до масового поширення штучного інтелекту користувачі могли знайти в інтернеті інформацію про створення бомб, біологічної зброї чи комп’ютерних вірусів. ШІ значно полегшить не лише отримання цієї інформації, а й дії на її основі. Навіть злочинці з дуже обмеженими навичками зможуть націлюватися на жертв на будь-якому рівні: окремих осіб, компаній та урядів», — пояснює мільярдер.

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Крім того, необхідні для проведення кібератак ресурси значно дешевшають. Це робить вразливими критичні інфраструктури: лікарні, фінансові установи, системи водопостачання та електромережі.

Податок на роботів як рішення

Для пом’якшення цих загроз Білл Гейтс закликає створити нові національні та міжнародні інституції для управління штучним інтелектом. Також він пропонує запровадити податок на токени ШІ та роботів. Влада має спрямувати зібрані кошти на перекваліфікацію працівників і посилення соціального захисту.

«Податок трохи сповільнив би відмову від людської праці та зібрав би гроші на перекваліфікацію і міцнішу систему безпеки. Він має бути цілеспрямованим, щоб не гальмувати суто корисні способи використання штучного інтелекту, як-от здешевлення медицини та освіти», — додає засновник Microsoft.

Хоча критики вважають таку ідею економічно неефективною, Гейтс переконаний у зворотньому. Він вважає, що людство зможе дозволити собі невелику неефективність як справедливу ціну за збереження робочих місць.

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