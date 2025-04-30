Нова планета з океанами і льодом: астрономи зробили відкриття, що вражає

Екзопланета Kepler-10 c / © INAF

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Навколо зірки Kepler-10, що за 560 світлових років від Землі, обертаються три екзопланети, серед яких особливої уваги заслуговує Kepler-10 c. Нове дослідження виявило, що ця планета є унікальним водним світом із крижаними та рідкими шарами.

Це дослідження було опубліковану у журналі Astronomy&Astrophysics, повідомляє IFLScience.

Екзопланета Kepler-10 c у 2,3 раза більша за Землю, але має меншу щільність — її маса становить 11 земних. Ці характеристики свідчать про те, що планета складається переважно з водяного льоду та має атмосферу з водяної пари. Вчені припускають, що вона сформувалася в холодних регіонах системи, а згодом мігрувала ближче до зірки.

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Для порівняння, інша планета системи — Kepler-10 b — є кам’янистим світом, схожим на Землю, але з температурою настільки високою, що її поверхня, ймовірно, вкрита лавою. Третя, нововідкрита планета Kepler-10 d має ще більшу масу і триваліший орбітальний період — 151 день.

Ці відкриття стали можливими завдяки спостереженням за гравітаційними коливаннями зірки. Вони відкривають нове вікно в розумінні того, як формуються та еволюціонують планети, що кардинально відрізняються від тих, які є в нашій Сонячній системі.

До слова, вчені виявили, що екзопланети, маси яких у 10 разів більші за Землю, можуть зустрічаються набагато частіше, ніж вважалося раніше.