Нова Siri від Apple: чи заговорить AI-помічник українською

Apple готує запуск Siri AI та iOS 27 / © Associated Press

Реклама

Під час презентації Surprise and Shine розробники анонсували свій перший складаний смартфон iPhone Duo, а також моделі iPhone 18 Pro та Apple Watch Series 12 Ultra 4. Усі ці нові пристрої поєднує глибока інтеграція з оновленим AI-помічником Siri на базі великих мовних моделей, створеним у стратегічному партнерстві з компанією Google.

Про точні терміни розгортання новітніх інтелектуальних функцій повідомило профільне видання 9to5Mac.

Реклама

Графік виходу та мовна підтримка

Оновлена нейромережа Siri стане доступною для користувачів вже 14 вересня одночасно з офіційним релізом операційної системи iOS 27. Спочатку система розумітиме виключно англійську мову, проте вже у жовтні розробники додадуть підтримку 5 нових мов: французької, японської, корейської, португальської та іспанської.

Реклама

«Нова Siri AI розгортатиметься англійською мовою разом з офіційним випуском iOS 27», — підтвердила віцепрезидентка з маркетингу продуктів штучного інтелекту Ліліан Рінкон.

Загалом глобальна екосистема Apple Intelligence підтримуватиме 16 мов уже з цього місяця. До розширеного переліку увійшли:

англійська;

в’єтнамська;

данська;

іспанська;

італійська;

китайська (спрощена);

китайська (традиційна);

корейська;

нідерландська;

німецька;

норвезька;

португальська;

турецька;

французька;

шведська;

японська.

Обмеження та регіональні заборони

Оскільки нові можливості вимагають величезних обчислювальних потужностей на серверах, компанія змушена запровадити певні ліміти на використання інструментів. Для отримання необмеженого доступу до технологій користувачам доведеться оформити платну підписку на більшість тарифних планів сервісу iCloud+.

«Деякі функції матимуть ліміти використання, оскільки вони покладаються на потужні серверні моделі», — пояснив старший віцепрезидент Крейг Федерігі.

Реклама

Варто зазначити, що інноваційна система не працюватиме на території Китаю, хоча розробники намагаються вирішити цю проблему шляхом таємних переговорів. Крім того, оновлений помічник буде повністю заблокований у країнах Європейського Союзу через серйозні юридичні розбіжності з місцевими регуляторами щодо Закону про цифрові ринки.

Українська мова у продуктах Apple

У переліку анонсованих мов для нової інтелектуальної системи відсутня українська, тому вітчизняним користувачам доведеться й надалі спілкуватися з AI-помічником іноземними мовами. Варто зазначити, що від моменту свого першого релізу у 2011 році класична версія Siri так і не отримала офіційної локалізації для ведення повноцінного голосового діалогу українською.

Попри відсутність такої можливості, каліфорнійські розробники поступово розширюють інші важливі функції для користувачів з нашого регіону. Протягом останніх років компанія успішно впровадила українську мову для інструменту голосового диктування тексту, фірмового застосунку для перекладу та предиктивного введення на віртуальній клавіатурі.

Нагадаємо, цьогоріч компанія Apple змінила звичну стратегію запуску лінійки новинок. Стандартний iPhone 18, а також моделі iPhone Air та iPhone 18e компанія планує представити лише навесні 2027-го.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів