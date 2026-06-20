Де ховаються іншопланетяни: астрономи запустять рій космічних телескопів-"мисливців"

Телескоп NASA James Webb. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Інститут космічних досліджень Кека оприлюднив амбітний звіт про підготовку нової масштабної місії під назвою «Великий інтерферометр для екзопланет» (LIFE). Головною метою цього високотехнологічного проєкту стане остаточне вирішення питання про існування біологічного життя за межами нашої Сонячної системи.

Про ці грандіозні плани астрономів повідомляє Universe Today. Розробники пропонують запустити кілька окремих космічних апаратів, які будуть летіти у надзвичайно точній формації на відстані від 10 до 100 метрів один від одного.

Особливості технології та середній інфрачервоний діапазон

Традиційні обсерваторії стикаються з величезними труднощами під час спостереження за екзопланетами, оскільки материнська зірка зазвичай світить набагато яскравіше за них. Рій апаратів LIFE буде збирати світло у середньому інфрачервоному діапазоні і передавати його на один центральний супутник для ефективного пригнічення зайвого сяйва.

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Саме цей спектр випромінювання є справжньою базою для пошуку озону, метану, води та інших ключових біологічних маркерів на поверхні космічних тіл. Раніше астрономи вже намагалися запустити дві подібні місії, однак їх довелося скасувати через недостатній рівень розвитку тогочасних інженерних технологій.

Співпраця з іншими місіями та терміни запуску

Експерти наголошують, що цей інноваційний проєкт стане ідеальним партнером для майбутньої обсерваторії HWO, запуск якої попередньо запланований на 2040-ві роки. Апарат HWO зосередиться на видимому світлі, тоді як LIFE вимірюватиме теплові викиди для визначення точної температури і складу атмосфери екзопланети.

«Поєднання даних від 2 космічних місій є критично важливим для усунення хибних спрацьовувань під час складного аналізу знахідок. Тільки так ми зможемо чітко відрізнити справжні біосигнатури від тих слідів, які насправді спричинені звичайними абіотичними процесами», — зазначають науковці у своєму новому звіті.

Нагадаємо, міжнародна академія астронавтики затвердила нові принципи реагування на можливий контакт з іншопланетянами. Документ визначає, хто і за яких умов може відповідати на сигнали з космосу.

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