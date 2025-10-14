ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Наука та IT
Нова Земля поруч із нами: вчені припускають існування “Планети Y” у Сонячній системі

Землеподібна «Планета Y» може бути ближче, ніж ми думали.

Віра Хмельницька
Нова Земля поруч із нами: вчені припускають існування “Планети Y” у Сонячній системі

Вчені припускають, що в нашій Сонячній системі може ховатися Планета Y

Вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — «Планета Y», розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янистий.

Про це йдеться на dailymail.

Причиною для припущень стали 50 об’єктів у поясі Койпера, орбіти яких виявилися нахиленими під незвичним кутом.

«Ми шукали інші пояснення цього нахилу, але все зводиться до одного — там має бути планета», — сказав провідний автор дослідження доктор Амір Сірадж.

«Ця робота не є відкриттям планети, але це відкриття загадки, найімовірнішим розв’язанням якої є існування планети».

Що відомо про «Планету Y»

Це, ймовірно, планета кам’янистого типу, розміром, із Землю чи Меркурій.

Розташувана у поясі Койпера. Має відстань від Сонця у 100–200 разів більша, ніж у Землі

  • Докази «за»: викривлені орбіти об’єктів пояса Койпера

  • Докази «проти»: відсутність прямих спостережень

Після виключення Плутона з переліку планет астрономи зосередили пошуки «дев’ятої планети» саме в поясі Койпера — кільцеподібній зоні крижаних тіл за Нептуном.

Будь-яка планета, що перебуває так далеко, отримує дуже мало світла від Сонця, тому її важко виявити за допомогою звичайних телескопів.

Раніше, у 2016 році, вчені висунули гіпотезу існування гігантської «Планети X», маса якої у 10 разів більша за земну.

Та доктор Сірадж припускає, що «Планета Y» може бути набагато ближчою — у 2–4 рази ближче до Землі, ніж «Планета X».

Навіть на цій відстані вона залишалася б надзвичайно тьмяною і важковловимою. Крім того, її орбіта, ймовірно, нахилена приблизно на 10°, що ускладнює пошуки.

Майбутні відкриття

Надію на розв’язання цієї загадки дає нова обсерваторія Віри Рубін, яка вже почала фотографувати небо за допомогою найбільшої цифрової камери у світі.

Протягом наступного десятиліття вона робитиме знімки кожні 40 секунд, охоплюючи все небо, і, за прогнозами вчених, може відкрити тисячі нових об’єктів — серед них і Планету X, і Планету Y, якщо вони справді існують.

«Думаю, вже в перші два-три роки місії стане зрозуміло: якщо Планета Y знаходиться в полі зору телескопа, ми її побачимо безпосередньо», - зазначив доктор Сірадж.

Деякі науковці, як-от доктор Саманта Лоулер з Університету Реджайни (Канада), залишаються скептичними, зазначаючи, що результати дослідження «не є остаточними».

Проте сама ідея, що у нашій Сонячній системі може бути не вісім, а десять планет, захоплює уяву вчених і любителів астрономії по всьому світу.

Нагадаємо, провідний вчений попередив раніше, що міжзоряний об’єкт може бути маскуванням іншопланетної місії.

