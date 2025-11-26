Знищення лісів на острові Пасхи спричинили не лише люди / © pixabay.com

Науковці встановили, що полінезійські щури з’їли майже все насіння унікального виду великої пальми — це ставить під сумнів основну теорію занепаду острова Пасхи.

Про це пише DiscoverWildlife.

Нові дані вчених спростовують теорію про те, що саме люди стали головною причиною вирубки лісів на острові Пасхи. Дослідження показує, що значну роль у зникненні місцевих пальм відіграли полінезійські щури.

До прибуття полінезійців на острові переважав винятковий вид пальм, які дозрівали 70 років і жили до півстоліття. Близько 1200 року н. е. поселенці привезли солодку картоплю та полінезійських щурів, якими харчувалися. Щури швидко вийшли з-під контролю та почали масово поїдати плоди пальм.

Без природних хижаків популяція гризунів різко зросла, і, за оцінками дослідників, за 50 років вона досягла 11 мільйонів особин. Унаслідок цього 95% насіння пальм знищили, а вид утратив здатність відновлюватися.

