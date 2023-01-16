Нове дослідження пояснює, чому інопланетяни досі не вийшли на контакт

Нове дослідження припускає, що наша планета та її мешканці зовсім не цікаві для представників позаземного розуму.

Нове дослідження вчених з Інституту SETI, американської некомерційної організації, яка займається пошуком позаземного життя, показує, що швидше за все, позаземні цивілізації очікують відповідного моменту, щоб послати на Землю свої сигнали. І цей момент настане, коли далека заселена планета проходитиме на тлі своєї зірки, і її можна побачити із Землі.

Про це пише Space.

За словами Софії Шейх з Інституту SETI, коли екзопланети, які потенційно живуть з розумними видами, проходять прямо перед своїми зірками з точки зору Землі, то цей момент є ідеальним шансом для передачі повідомлень землянам.

Вчені вважають, що планетні транзити на тлі зірок є повторюваною і передбачуваною подією, а тому, якщо про це також думають і інопланетяни, то вони можуть саме в цей момент відправити свої повідомлення в космос. Адже тоді є шанс, що їх отримають представники інших цивілізацій, зокрема мешканці Землі. Тобто землянам варто очікувати на отримання інопланетних сигналів тоді, коли одну з потенційно населених планет буде видно на тлі своєї зірки із Землі, кажуть вчені.

"У такому разі можна точно зрозуміти, коли і де шукати інопланетний сигнал у космосі", — зазначила Шейх.

Проте вчені вважають, що такий метод пошуку позаземних цивілізацій може спрацювати, що значно звузить сферу пошуку потенційних інопланетних сигналів у космосі. Але вчені продовжать свої дослідження і спостерігатимуть за іншими далекими планетами, сподіваючись, що їхня теорія правильна і що інопланетяни все ж таки вийдуть на зв'язок.

Раніше стало відомо, що США володіють матеріалами, що свідчать про здатність невпізнаних летючих об’єктів робити маневри, на які не здатні наразі відомі технології. Управління директора національної розвідки США заявило, що Пентагон наразі вивчає 510 випадків виявлення НЛО. Це значно більше, ніж 144 інциденти, які були згадані у звіті 2021 року.

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