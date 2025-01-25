Нове дослідження вражає: медичний канабіс може бути більш небезпечним, ніж вважалося раніше

Нещодавнє дослідження вчених показало, що ймовірність розвитку розладу від вживання канабісу (РВК) серед людей, які використовують марихуану з медичною метою, не менша, а навіть може бути вищою, ніж серед рекреаційних споживачів.

Про це повідомило видання UPI.

Під час дослідження проведеного під керівництвом докторки Нори Волков, директорки Національного інституту зі зловживання наркотиками, було вивчено відповіді майже 73 000 дорослих, що вживали канабіс. Виявилося, що 84% споживачів використовували його з рекреаційною метою, 9% — з медичною, а 6% — з обома цілями. 35% учасників відповідають діагностичним критеріям РВК — стану, при якому люди не можуть припинити вживання канабісу, незважаючи на негативні наслідки.

"Ці результати свідчать про те, що медично рекомендований канабіс не пов’язаний зі зниженим ризиком залежності порівняно з немедичним використанням", - вважають вчені.

Дослідження виявило, що молоді люди віком від 18 до 24 років, які вживали марихуану з медичною метою, вживали її в середньому 217 днів на рік, що навіть більше, ніж ті, хто використовував її з обох цілей — медичної та рекреаційної.

Дослідження показало, що часто вживання медичного канабісу може сприяти вищій поширеності розладів, пов'язаних із його вживанням. Важкі форми розладу вживання канабісу (РВК) частіше спостерігаються серед молодих людей віком від 18 до 34 років, особливо серед чоловіків. У цій віковій групі 14% чоловіків, які споживають медичний канабіс, стикаються з важкою формою РВК, порівняно з 8% серед тих, хто вживає канабіс виключно в рекреаційних цілях.

Вчені зазначили, що медичні працівники мають особливо ретельно оцінювати ризики залежності при призначенні канабісу. Лікарі повинні стежити за пацієнтами, які використовують його в терапевтичних цілях, щоб вчасно виявити потенційні ознаки РВК.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, близько 30% споживачів канабісу можуть зіткнутися з проблемами залежності, включно з синдромом відміни і труднощами в контролі вживання.

Це підкреслює необхідність більш обережного підходу до призначення медичного канабісу, зокрема з огляду на його зростаючу популярність у лікуванні хронічних болів та тривожних розладів.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували перші ліки на основі канабісу.

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