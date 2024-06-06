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Нове відкриття про першу краплю прісної води на Землі змінює історію планети

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Нове відкриття про першу краплю прісної води на Землі змінює історію планети

Вода / Фото: pixabay.com

Прісній воді на суші над рівнем моря щонайменше чотири мільярди років.

Дослідники Університету Кертіна зробили нове відкриття, а саме, що прісна вода на Землі на 500 мільйонів років старша, ніж вважалося раніше. 

Про це йдеться у статті New Atlas.

Зазначається, що дослідники дійшли цих висновків за допомогою ізотопного аналізу кристалів циркону, найдавнішого відомого земного мінералу на планеті, з Джек-Хіллз, Західна Австралія.

У цьому дослідженні команда датувала близько 1000 зерен циркону, з яких близько 10% було виявлено старше чотирьох мільярдів років. Потім, спрямувавши іонні пучки на окремі зерна, команда виміряла співвідношення важчого до легшого кисню. Це ізотопне співвідношення є надійним показником складу морської та прісної води.

Вони виявили, що в кристалах, вік яких становить чотири мільярди років і 3,4 мільярди років, був характерний легкий ізотопний склад кисню. Таким чином, ці кристали могли утворитися лише з каменів і прісної води.

"Ми змогли визначити дату виникнення гідрологічного циклу, який є безперервним процесом, через який вода рухається навколо Землі та має вирішальне значення для підтримки екосистем і життя на нашій планеті. Досліджуючи вік і ізотопи кисню в крихітних кристалах мінералу циркону, ми виявили надзвичайно легкі ізотопні ознаки ще чотири мільярди років тому", -  прокоментував провідний автор Хамед Гамалельдієн.

Це означає, що прісній воді на суші над рівнем моря щонайменше чотири мільярди років. Автори видання вважають, що це ставить під сумнів дослідження 2021 року, в якому вчені навели переконливий аргумент про те, що Земля була повністю занурена морською водою три-чотири мільярди років тому.

Нагадаємо, вчені розкрили деталі зіткнення зонда NASA з Сонцем.

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