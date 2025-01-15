Нове відкриття у лікуванні раку: вчені зясували, як на пухлини впливає холестерин

Дослідники з Інституту Салка виявили важливий зв'язок між білком PIN1 та розвитком раку сечового міхура.

Про це повідомило видання SI Institute.

Виявилося, що PIN1 сприяє зростанню пухлин, стимулюючи синтез холестерину, який необхідний для розмноження ракових клітин. Вплив на білок PIN1 і холестериновий шлях може значно зменшити ріст пухлини в доклінічних моделях, що відкриває нові перспективи для розробки ефективніших терапевтичних стратегій.

Рак сечового міхура є одним з найбільш поширених онкологічних захворювань і часто вимагає тривалого й дорогого лікування. Під керівництвом Тоні Хантера, професора Американського онкологічного товариства, дослідники виявили, що PIN1, який високо експресується в уротелії, сприяє агресивній поведінці ракових клітин. Використовуючи генне редагування CRISPR, було продемонстровано, що видалення PIN1 значно уповільнює розвиток пухлини та метастазування.

Додаткові дослідження виявили, що PIN1 сприяє виробництву холестерину, взаємодіючи з білком SREBP2, який є важливим регулятором його синтезу. У відсутності PIN1 клітини раку сечового міхура показали значно нижчий рівень холестерину, що призводило до сповільнення росту пухлини.

"Ракові клітини потребують великої кількості холестерину для здійснення свого фірмового надлишкового росту, це відкриття визначило ключову роль холестерину в прогресуванні раку та функцію PIN1 у його регулюванні, що стане метою майбутніх методів лікування", - зазначила постдокторантка SI Сюе Ванг.

Дослідники розробили нову схему подвійного лікування раку сечового міхура, об'єднавши сульфопін, експериментальний інгібітор PIN1, із симвастатином — статином, який блокує біосинтез холестерину. У мишачих моделях комбінована терапія показала значно більшу ефективність у пригніченні росту пухлини, порівняно з окремими препаратами.

Сульфопін, хоча й не схвалений для використання у людей, в комбінації з широко застосовуваним симвастатином може стати перспективним варіантом для клінічних випробувань.

"Це відкриття цікаве тим, що статини вже використовуються людьми для профілактики серцево-судинних захворювань, наша ж робота вказує на можливість використання статинів у поєднанні з іншими препаратами для лікування раку сечового міхура", - зазначив старший автор дослідження Тоні Хантер.

Група вчених наразі вивчає потенціал PIN1 для лікування різних видів раку, зокрема раку сечового міхура. Вони сподіваються, що результати досліджень дозволять значно покращити стан пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

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