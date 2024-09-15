Нове відкриття: вчені запевняють, що швидкі міжзоряні подорожі можливі

Фактично, ці викривлення і є тим, що ми відчуваємо, як гравітацію.

Потрібно прорватися у вищий вимір для того, щоб переміщатися між зірками та галактиками.

Такої думки дійшли квантові фізики, пише Popular Mechanics.

Деякі з них вважають, що подібні проходи в космосі дійсно існують. Ці проходи можуть бути природним явищем, а можуть мати штучне походження.

"У будь-якому разі за допомогою червоточин можна швидко подолати такі величезні відстані, на досягнення яких навіть зі швидкістю світла знадобляться сотні і навіть тисячі років. Деякі вчені вважають, що якби люди могли проникнути у вищий вимір, у якому, ймовірно, існують червоточини, то міжзоряні подорожі стали б реальністю", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами вчених, це лише гіпотетична концепція. Доказів астрофізики так і не знайшли.

"Ще 60 років тому вважалося, що чорних дір не існує, але потім їх виявили. Те ж саме може статися і з червоточинами. Деякі астрофізики вважають, що можна виявити червоточини, якщо поліпшити наші технології", - пише видання.

Нагадаємо, астероїд, що наближається до Землі, ймовірно, стане міні-Місяцем планети на короткий час.

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