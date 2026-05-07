У Канаді археологи виявили поселення корінних народів віком близько 11 тисяч років, яке старше за Великі піраміди Єгипту на понад 6 тисячоліть. Науковці вважають, що знахідка може змінити уявлення про ранню історію Північної Америки та доводить існування організованих спільнот у регіоні значно раніше, ніж вважалося досі.

Давнє поселення знайшли поблизу провінції Саскачеван на заході Канади. Під час розкопок археологи виявили кам’яні знаряддя праці, залишки вогнищ і матеріали для виготовлення інструментів. Це свідчить про те, що територія була не тимчасовим мисливським табором, а постійним місцем проживання.

Також дослідники знайшли шари деревного вугілля, які можуть вказувати на контрольоване використання вогню місцевими мешканцями. За словами вчених, це збігається з усними переказами корінних народів про давні практики управління землею.

Додаткові сенсаційні знахідки вчених

Археологи натрапили на рештки вимерлого бізона виду Bison antiquus — масивної тварини вагою до двох тонн, яка, ймовірно, була головною здобиччю мисливців того часу.

Доктор Гленн Стюарт із Університету Саскачевану заявив, що відкриття ставить під сумнів застаріле уявлення про те, що ранні корінні народи Північної Америки були виключно кочовими.

«Докази тривалого проживання та догляду за землею свідчать про глибоке історичне коріння цих спільнот», — зазначив він.

За словами дослідника, знахідка також може викликати нові дискусії навколо Берингової теорії заселення Америки, адже підтримує усні традиції корінних народів про те, що їхні предки жили на цих землях «незліченні покоління».

Хоча відкриття зробили ще 2025 року, останнім часом воно знову стало популярним у соцмережах, де користувачі назвали його «визначним» для розуміння історії людства після завершення льодовикового періоду.

Науковці вже порівнюють значення знахідки з такими відомими історичними пам’ятками, як Стоунхендж у Великій Британії, Гебеклі-Тепе в Туреччині та єгипетські піраміди.

Археолог Дейв Рондо зізнався, що під час розкопок відчув «вагу поколінь», коли побачив культурні шари під ґрунтом.

«Це відкриття може повністю змінити наше уявлення про ранні цивілізації корінних народів у Північній Америці», — наголосив він.

Дослідники припускають, що місце могло бути комплексом для полювання на бізонів. Такі системи використовували природний рельєф, спеціальні проходи та приманки, щоб заганяти стада до пасток або урвищ.

Лідерка громади Sturgeon Lake First Nation Крістін Лонгджон назвала відкриття доказом того, що історія корінних народів у регіоні набагато давніша, ніж визнавалося офіційно.

«Кожен камінь і кожен артефакт свідчать про силу наших предків. Ми не просто повертаємо свою історію — ми повертаємо своє законне місце в ній», — заявила вона.

