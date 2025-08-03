Нове відкриття: чому тала вода в Гренландії потекла вгору, а не вниз

Підлідне озеро в Гренландії викинуло воду назовні / © Associated Press

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Понад 10 років тому в Гренландії відбулася безпрецедентна подія: 90 мільйонів кубометрів талої води з-під крижаного щита пробилися на поверхню, замість того, щоб стікати до океану.

Це явище розтлумачили вчені у Nature Geoscience.

Вони зробили відкриття, що змушує переглянути моделі танення льодовиків. Дослідження показали, що тиск та тріщини в льодовиковому покриві можуть призводити до таких непередбачуваних викидів.

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Явище зафіксували за допомогою супутникових даних NASA та ESA. За словами вчених, воно вказує на те, що кліматичні зміни можуть впливати на танення Гренландії швидше, ніж вважалося.

Згідно зі схемою, що ілюструє процес, який призвів до прориву щита, стає зрозумчлим. що вода внаслідок танення накопичилася під льодовиком, створила значний тиск, а потім фактично знайшла слабке місце й через тріщини прорвалася нагору, заливши водою величезну територію.

Фото Jade S. Bowling та інші - Nature Geoscience

За допомогою довготривалого супутникового моніторингу вчені відстежили явище, яке б інакше залишилося прихованим.

Тож дані дослідників є критично важливими для створення точних моделей кліматичних змін. Вони наголошують, що розуміння складної гідрологічної системи крижаного щита має стати пріоритетом, особливо в умовах змін клімату.

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Нагадаємо, про ще одне дослідження. Вчені виявили, що таненням льодовиків змінило вигляд Землі.

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