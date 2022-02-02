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Нове життя для старої маски: на Тайвані засоби захисту переробляють на зарядні пристрої

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Нове життя для старої маски: на Тайвані засоби захисту переробляють на зарядні пристрої

Вже створено понад 40 тисяч зарядок.

На Тайвані використані захисні маски успішно переробляють на зарядні пристрої для телефонів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого. 

Щодня у світі через пандемію виникає 7,2 тис. тонн сміття. Більшість з нього становлять саме захисні маски. У природі кожна з них може розкладатися 450 років.

Аби зменшити тиск на екологію, тайванська компанія розробила автомати, що подрібнюють маски. Потім їх переплавляють на пластикову масу. Саме з неї створюють корпуси для безпровідних зарядних пристроїв. Кожен виріб має унікальний вигляд.

На Тайвані захисні маски переробляють на зарядні пристрої | Новини світу

На Тайвані захисні маски переробляють на зарядні пристрої | Новини світу

Наразі з десятити тисяч масок компанії вдалося створити 40 тисяч зарядок. На цьому зупинятися вони не планують.

Як повідомляється, у невеличкому селищу Камікацу в Японії вдалося дати приклад усьому світу, як можна та потрібно жити без відходів. Тут переробляють 80% відходів, а сміття, яке потрапляє на звалища, звели до мінімуму.

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