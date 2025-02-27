Нові дані про вимирання неандертальців: що стало причиною їх зникнення

Нові дослідження показують, що неандертальці могли почати вимирати значно раніше, ніж вважалося.

Про це йдеться у журналі Nature Communications.

Вчені виявили,що приблизно 110 тисяч років тому наші доісторичні родичі зіткнулися з катастрофічним скороченням популяції. Таке явище називають “генетичним горлом”, коли різке зменшення різноманітності в межах одного виду ставить під загрозу його виживання.

Причинами цього могли стати зміна клімату, надмірне полювання або навіть геноцид.

Фахівці аналізували внутрішнє вухо неандертальців і помітили значне зменшення варіацій у його структурі. Це свідчить про те, що популяція пережила сильний спад та втратила генетичне різноманіття. Зазвичай для вивчення таких процесів дослідники використовують древню ДНК, але цього разу вони застосували аналіз слухових кісточок неандертальців.

Особливу увагу приділили полукружним каналам, які допомагають підтримувати рівновагу та координувати рухи. Вчені пояснюють, що їх форма еволюційно нейтральна, а отже, зміни у цій структурі можуть вказувати на демографічні коливання в давнину.

Якщо популяція почала скорочуватися ще 110 тисяч років тому, це означає, що вони були на межі вимирання набагато раніше, ніж вважалося.

Таким чином, неандертальці могли зникнути не лише через конкуренцію з Homo sapiens, а й через глибші генетичні проблеми, які почалися ще задовго до їх остаточного зникнення.

Нагадаємо, шотландський дослідник повідомив, що знайшов гробницю, в якій імовірно, перебуває справжня мумія легендарного єгипетського фараона Тутмоса II.

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