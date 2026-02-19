Реконструкція людини прямоходячої з Юньсяня. Фото: Сяобо Фен

Археологи переглянули хронологію появи давніх людей у Східній Азії. Нове дослідження показало, що представники виду Homo erectus могли з’явитися в регіоні приблизно 1,7 мільйона років тому — на сотні тисяч років раніше, ніж вважалося досі.

Про це повідомило видання The Independent.

Йдеться про скам’янілості, знайдені в Юньсяні (Китай). Раніше найдавніші рештки Homo erectus у цій частині світу датували майже 1,1 мільйона років. Однак новий аналіз довів, що гомініни могли жити там уже 1,7 мільйона років тому — приблизно на 600 тисяч років раніше від попередніх оцінок.

Homo erectus — далекий предок сучасної людини, який виник в Африці та згодом поширився територією Євразії. Час його появи у Східній Азії довгий час залишався предметом наукових дискусій. Отримані дані можуть суттєво змінити уявлення про темпи та масштаби розселення ранніх людей.

За словами одного з авторів роботи Крістофера Бе, дослідники поєднали аналіз юньсянських скам’янілостей із сучасними методами датування відкладень. Це дозволило відтворити більш точну хронологію появи гомінінів у регіоні. Науковець зазначив, що нові результати підтверджують модель швидкого та масштабного поширення раннього Homo erectus за межі Африки.

Для визначення віку застосували метод аналізу радіоактивних ізотопів алюмінію та берилію в осадових породах. Ці ізотопи утворюються під впливом космічних променів, а після поховання починають поступово розпадатися. Порівнюючи співвідношення атомів у зразках, вчені змогли встановити, як довго скам’янілості перебували під землею.

Співавтор дослідження Хуа Ту пояснив, що цей метод дозволяє датувати матеріали віком до п’яти мільйонів років, тоді як радіовуглецевий аналіз обмежений приблизно 50 тисячами років.

Висновки роботи ставлять під сумнів усталені припущення щодо часу та маршрутів виходу давніх людей з Африки до Азії. Водночас залишаються відкритими питання про те, коли саме Homo erectus вперше з’явився в регіоні та як довго там існував.

