Нові iPhone Duo ламаються: Apple пояснила, що робити власникам смартфонів

iPhone Duo / © Associated Press

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Компанія Apple визнала проблему з внутрішніми дисплеями складаних смартфонів iPhone Duo після скарг користувачів на їхнє пошкодження. Виробник запевняє, що несправність виявили лише в невеликій кількості пристроїв, і пропонує їх замінити.

Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на заяву Apple.

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Протягом вихідних власники iPhone Duo почали повідомляти про несправності внутрішніх екранів смартфонів. За словами користувачів, дисплеї пошкоджувалися вздовж центральної лінії в місці згину пристрою.

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Пошкодження дисплею iPhone Duo. Фото: Reddit | u/leftyhyzer16

У відповідь на ці повідомлення Apple підтвердила, що знає про проблему. За даними компанії, вона стосується лише незначної частини смартфонів.

«Нам відомо про проблему, яка впливає на внутрішній дисплей невеликої кількості пристроїв iPhone Duo. Якщо у користувачів виникнуть проблеми з дисплеєм iPhone Duo, їм слід звернутися до AppleCare для заміни», — зазначили в Apple.

Водночас для заміни несправного смартфона не обов’язково мати AppleCare+. Навіть якщо пристрій придбали через мобільного оператора, звертатися потрібно безпосередньо до служби підтримки Apple.

Видання зазначає, що повідомлення про дефекти дисплеїв поширювалися на Reddit та інших форумах. Утім, серед реальних скарг виявили й фейкові публікації із зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту.

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Нагадаємо, раніше техноблогер Тім Пан із MediaStorm протестував перший складаний смартфон Apple — iPhone Duo, щоб перевірити, як його шарнір та екран витримують тривале використання. Пристрій пройшов випробування 11 тисячами складань, зокрема за температури −20 °C.

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