Нові правила вступу 2026: хто отримає пільги та бюджетні місця

Правила вступу 2026

Реклама

У Міністерстві освіти і науки України визначили нові правила вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Цьогоріч додадуть нові пільги, які допоможуть деяким вступникам отримати місце в університетах.

Про це стало відомо з Порядку прийому на навчання у 2026 році. Хто отримає можливість вступити до закладів вищої освіти за спрощеною системою — ділимося далі.

Пільги для вступників у заклади вищої освіти 2026

За спеціальними умовами до закладів вищої освіти в Україні у 2026 році зможуть вступити деякі категорії абітурієнтів.

Реклама

Замість складання НМТ вони матимуть право скористатися спеціальними квотами, співбесідами чи отримати гарантоване місце на бюджетному навчанні.

Вступники зможуть скористатися квотою-1 або квотою-2.

Вступити у ЗВО за співбесідою зможуть:

абітурієнти з інвалідністю;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі під час Революції Гідності;

вступники які не змогли скласти НМТ за станом здоров’я чи через відсутність спеціальних умов;

особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За квотою-2 зможуть вступати у виші абітурієнти з тимчасово окупованих територій, регіонів, де точаться бойові дії, та ВПО.

Реклама

Квота-1 для вступу у 2026 році доступна для таких категорій абітурієнтів:

учасники/-ці бойових дій;

особи з інвалідністю;

звільнені з полону;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Хто може перевестися на бюджет

У разі наявності вільних місць на бюджеті, скористатися можливістю переведення зможуть такі категорії абітурієнтів та студентів:

діти загиблих військових;

діти загиблих учасників Революції Гідності;

діти загиблих правоохоронців;

діти осіб, які перебували в полоні;

особи із інвалідністю;

діти учасників бойових дій;

ВПО;

жителі територій, де тривають бойові дії;

діти з багатодітних родин;

шахтарі та їхні діти.

У випадку, якщо вступники, які мають пільги, не отримали рекомендацію на бюджет за спеціальними умовами, вони вступатимуть до вишів на загальних підставах.

Вступ у 2026 році: що вже відомо

У 2026 році НМТ проводитимуть з 20 до 25 травня. Додаткова сесія триватиме з 17 до 24 липня. Основний етап реєстрації тривав з 5 березня до 2 квітня.

Реклама

Для участі у додатковій сесії необхідно зареєструватися в період з 11 до 16 травня.

Результати НМТ з’являться в особистих кабінетах вступників до 3 липня та 29 липня відповідно.

Вступ на бакалавра в українських ЗВО відбудеться так: