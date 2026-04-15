- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 2 хв
Нові правила вступу 2026: хто отримає пільги та бюджетні місця
У 2026 році в Україні розширюють правила вступу до університетів. Деякі абітурієнти отримають нові пільги та шанс вступити без НМТ.
У Міністерстві освіти і науки України визначили нові правила вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Цьогоріч додадуть нові пільги, які допоможуть деяким вступникам отримати місце в університетах.
Про це стало відомо з Порядку прийому на навчання у 2026 році. Хто отримає можливість вступити до закладів вищої освіти за спрощеною системою — ділимося далі.
Пільги для вступників у заклади вищої освіти 2026
За спеціальними умовами до закладів вищої освіти в Україні у 2026 році зможуть вступити деякі категорії абітурієнтів.
Замість складання НМТ вони матимуть право скористатися спеціальними квотами, співбесідами чи отримати гарантоване місце на бюджетному навчанні.
Вступники зможуть скористатися квотою-1 або квотою-2.
Вступити у ЗВО за співбесідою зможуть:
абітурієнти з інвалідністю;
учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
постраждалі під час Революції Гідності;
вступники які не змогли скласти НМТ за станом здоров’я чи через відсутність спеціальних умов;
особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
За квотою-2 зможуть вступати у виші абітурієнти з тимчасово окупованих територій, регіонів, де точаться бойові дії, та ВПО.
Квота-1 для вступу у 2026 році доступна для таких категорій абітурієнтів:
учасники/-ці бойових дій;
особи з інвалідністю;
звільнені з полону;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Хто може перевестися на бюджет
У разі наявності вільних місць на бюджеті, скористатися можливістю переведення зможуть такі категорії абітурієнтів та студентів:
діти загиблих військових;
діти загиблих учасників Революції Гідності;
діти загиблих правоохоронців;
діти осіб, які перебували в полоні;
особи із інвалідністю;
діти учасників бойових дій;
ВПО;
жителі територій, де тривають бойові дії;
діти з багатодітних родин;
шахтарі та їхні діти.
У випадку, якщо вступники, які мають пільги, не отримали рекомендацію на бюджет за спеціальними умовами, вони вступатимуть до вишів на загальних підставах.
Вступ у 2026 році: що вже відомо
У 2026 році НМТ проводитимуть з 20 до 25 травня. Додаткова сесія триватиме з 17 до 24 липня. Основний етап реєстрації тривав з 5 березня до 2 квітня.
Для участі у додатковій сесії необхідно зареєструватися в період з 11 до 16 травня.
Результати НМТ з’являться в особистих кабінетах вступників до 3 липня та 29 липня відповідно.
Вступ на бакалавра в українських ЗВО відбудеться так:
з 1 липня — реєстрація електронних кабінетів
з 19 липня — прийом заяв та документів
1 серпня — завершення реєстрації заяв вступників
3-10 липня — проведення творчих конкурсів та співбесід для вступу на бюджет
3–25 липня — проведення творчих конкурсів та співбесід для вступу на контракт.