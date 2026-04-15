ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Нові правила вступу 2026: хто отримає пільги та бюджетні місця

У 2026 році в Україні розширюють правила вступу до університетів. Деякі абітурієнти отримають нові пільги та шанс вступити без НМТ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Правила вступу 2026

У Міністерстві освіти і науки України визначили нові правила вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Цьогоріч додадуть нові пільги, які допоможуть деяким вступникам отримати місце в університетах.

Про це стало відомо з Порядку прийому на навчання у 2026 році. Хто отримає можливість вступити до закладів вищої освіти за спрощеною системою — ділимося далі.

Пільги для вступників у заклади вищої освіти 2026

За спеціальними умовами до закладів вищої освіти в Україні у 2026 році зможуть вступити деякі категорії абітурієнтів.

Замість складання НМТ вони матимуть право скористатися спеціальними квотами, співбесідами чи отримати гарантоване місце на бюджетному навчанні.

Вступники зможуть скористатися квотою-1 або квотою-2.

Вступити у ЗВО за співбесідою зможуть:

  • абітурієнти з інвалідністю;

  • учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

  • постраждалі під час Революції Гідності;

  • вступники які не змогли скласти НМТ за станом здоров’я чи через відсутність спеціальних умов;

  • особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За квотою-2 зможуть вступати у виші абітурієнти з тимчасово окупованих територій, регіонів, де точаться бойові дії, та ВПО.

Квота-1 для вступу у 2026 році доступна для таких категорій абітурієнтів:

  • учасники/-ці бойових дій;

  • особи з інвалідністю;

  • звільнені з полону;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Хто може перевестися на бюджет

У разі наявності вільних місць на бюджеті, скористатися можливістю переведення зможуть такі категорії абітурієнтів та студентів:

  • діти загиблих військових;

  • діти загиблих учасників Революції Гідності;

  • діти загиблих правоохоронців;

  • діти осіб, які перебували в полоні;

  • особи із інвалідністю;

  • діти учасників бойових дій;

  • ВПО;

  • жителі територій, де тривають бойові дії;

  • діти з багатодітних родин;

  • шахтарі та їхні діти.

У випадку, якщо вступники, які мають пільги, не отримали рекомендацію на бюджет за спеціальними умовами, вони вступатимуть до вишів на загальних підставах.

Вступ у 2026 році: що вже відомо

У 2026 році НМТ проводитимуть з 20 до 25 травня. Додаткова сесія триватиме з 17 до 24 липня. Основний етап реєстрації тривав з 5 березня до 2 квітня.

Для участі у додатковій сесії необхідно зареєструватися в період з 11 до 16 травня.

Результати НМТ з’являться в особистих кабінетах вступників до 3 липня та 29 липня відповідно.

Вступ на бакалавра в українських ЗВО відбудеться так:

  • з 1 липня — реєстрація електронних кабінетів

  • з 19 липня — прийом заяв та документів

  • 1 серпня — завершення реєстрації заяв вступників

  • 3-10 липня — проведення творчих конкурсів та співбесід для вступу на бюджет

  • 3–25 липня — проведення творчих конкурсів та співбесід для вступу на контракт.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie