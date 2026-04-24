Нові температурні рекорди та глобальні катаклізми — про що попереджають вчені
Учені заявили про те, що цього року може виникнути потенційно дуже сильне явище Ель-Ніньо. І воно може призвести до безпрецедентних температур по всьому світу.
Метеорологи прогнозують формування кліматичного явища Ель-Ніньо вже від травня, а до кінця 2026 року воно може стати найсильнішим за останнє десятиліття.
Про це повідомляють міжнародні метеорологічні служби та кліматичні моделі, пише Independent.
Очікується, що в Азії погодні умови стануть більш спекотними та сухими, що може негативно вплинути на сільське господарство. Водночас у Північній та Південній Америці прогнозують збільшення кількості опадів.
Японське метеорологічне бюро оцінює ймовірність виникнення явища влітку на рівні близько 70%. Індійські служби попереджають, що сезон мусонів може виявитися слабшим за середній рівень.
Синоптики пояснюють, що Ель-Ніньо є фазою кліматичної системи, протилежною Ла-Нінья, і виникає через ослаблення пасатів, що змінює циркуляцію теплих вод і впливає на глобальний клімат.
Подібні явища вже спричиняли серйозні наслідки у світі: посухи, неврожаї та порушення аграрних циклів у різних регіонах, а також надмірні опади в інших частинах планети.
Земля під загрозою через клімат — що відомо
Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.
Неймовірні хвилі спеки — не єдина проблема людства. Оскільки температура продовжує зростати, це створює умови для того, щоб штормові системи ставали сильнішими та поширенішими. Фактично, що тепліше стає на Землі, то частіше відбувається випаровування води, а це підживлює тропічні системи, що формуються та посилюються в океанах через підвищення температури поверхні. Також більша кількість тепла створює кращі умови для посухи, що може надалі призвести до лісових пожеж.