ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Нові температурні рекорди та глобальні катаклізми — про що попереджають вчені

Учені заявили про те, що цього року може виникнути потенційно дуже сильне явище Ель-Ніньо. І воно може призвести до безпрецедентних температур по всьому світу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Світ на порозі глобальних катаклізмів

Світ на порозі глобальних катаклізмів / © Associated Press

Метеорологи прогнозують формування кліматичного явища Ель-Ніньо вже від травня, а до кінця 2026 року воно може стати найсильнішим за останнє десятиліття.

Про це повідомляють міжнародні метеорологічні служби та кліматичні моделі, пише Independent.

Очікується, що в Азії погодні умови стануть більш спекотними та сухими, що може негативно вплинути на сільське господарство. Водночас у Північній та Південній Америці прогнозують збільшення кількості опадів.

Японське метеорологічне бюро оцінює ймовірність виникнення явища влітку на рівні близько 70%. Індійські служби попереджають, що сезон мусонів може виявитися слабшим за середній рівень.

Синоптики пояснюють, що Ель-Ніньо є фазою кліматичної системи, протилежною Ла-Нінья, і виникає через ослаблення пасатів, що змінює циркуляцію теплих вод і впливає на глобальний клімат.

Подібні явища вже спричиняли серйозні наслідки у світі: посухи, неврожаї та порушення аграрних циклів у різних регіонах, а також надмірні опади в інших частинах планети.

Земля під загрозою через клімат — що відомо

Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.

Неймовірні хвилі спеки — не єдина проблема людства. Оскільки температура продовжує зростати, це створює умови для того, щоб штормові системи ставали сильнішими та поширенішими. Фактично, що тепліше стає на Землі, то частіше відбувається випаровування води, а це підживлює тропічні системи, що формуються та посилюються в океанах через підвищення температури поверхні. Також більша кількість тепла створює кращі умови для посухи, що може надалі призвести до лісових пожеж.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie