Світ на порозі глобальних катаклізмів / © Associated Press

Реклама

Метеорологи прогнозують формування кліматичного явища Ель-Ніньо вже від травня, а до кінця 2026 року воно може стати найсильнішим за останнє десятиліття.

Про це повідомляють міжнародні метеорологічні служби та кліматичні моделі, пише Independent.

Очікується, що в Азії погодні умови стануть більш спекотними та сухими, що може негативно вплинути на сільське господарство. Водночас у Північній та Південній Америці прогнозують збільшення кількості опадів.

Реклама

Японське метеорологічне бюро оцінює ймовірність виникнення явища влітку на рівні близько 70%. Індійські служби попереджають, що сезон мусонів може виявитися слабшим за середній рівень.

Синоптики пояснюють, що Ель-Ніньо є фазою кліматичної системи, протилежною Ла-Нінья, і виникає через ослаблення пасатів, що змінює циркуляцію теплих вод і впливає на глобальний клімат.

Подібні явища вже спричиняли серйозні наслідки у світі: посухи, неврожаї та порушення аграрних циклів у різних регіонах, а також надмірні опади в інших частинах планети.

Земля під загрозою через клімат — що відомо

Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.

Реклама

Неймовірні хвилі спеки — не єдина проблема людства. Оскільки температура продовжує зростати, це створює умови для того, щоб штормові системи ставали сильнішими та поширенішими. Фактично, що тепліше стає на Землі, то частіше відбувається випаровування води, а це підживлює тропічні системи, що формуються та посилюються в океанах через підвищення температури поверхні. Також більша кількість тепла створює кращі умови для посухи, що може надалі призвести до лісових пожеж.