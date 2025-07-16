Нові знахідки в Трої можуть підтвердити реальність війни, описаної Гомером

Троянська війна. / © wikipedia.org

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Археологи, які працюють на місці стародавнього міста Троя в Туреччині, виявили свідчення масштабного насильницького конфлікту бронзової доби, що за характером разюче нагадує події з гомерівської “Іліади”.

Про це розповідає Daily Mail.

Під час цьогорічних розкопок біля палацу й укріплень Трої дослідники натрапили на десятки глиняних і кам’яних снарядів для пращ, наконечники стріл, уламки згорілих споруд і поховані людські рештки. На думку вчених, усе це вказує на раптову катастрофу — ближній бій і масову загибель, що відповідає оповіді про облогу міста, описану Гомером.

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“Така кількість пращного каміння на невеликій ділянці — явна ознака запеклих боїв”, — заявив керівник розкопок професор Рустем Аслан з Університету Чанаккале.

За оцінками археологів, знайдені снаряди датуються періодом між 1600 і 1200 роками до нашої ери — саме цей час вважається можливим періодом Троянської війни, яку грецькі історики традиційно датували близько 1184 роком до н.е.

Руїни, обвуглені мури і сліди бою — що свідчить про останній штурм

Руїни Трої. / © Daily Mail

Сліди пожежі, уламки зброї та поховання без жодного ритуалу, знайдені в одному з шарів, наштовхнули дослідників на думку про руйнування міста внаслідок несподіваного й жорстокого штурму, а не через поступовий занепад. Цей шар був вперше виявлений у 2024 році, а цьогорічні знахідки підтвердили й деталізували попередні припущення.

Серед інших артефактів — кістяні наконечники для пробивання обладунків, предмети, схожі на гральні кістки, що могли належати солдатам, і рідкісні інструменти військового призначення. Усе це було знайдено в межах великого укріпленого комплексу, відомого з хетських текстів як Вілуса.

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Попри багаторічні сумніви, що “Іліада” — це лише міф, нові дані знову повертають увагу на версію про реальну війну, яка могла лягти в основу давньої легенди. Грецькі історики Геродот і Ератосфен ще в античні часи вважали Троянську війну історичним фактом, а римський поет Вергілій у “Енеїді” описував, як вцілілі після облоги троянці тікали з міста.

Без дерев’яного коня, але з реальними слідами облоги

Пращі камені були поширеною бойовою зброєю в бронзовому столітті, і їхня масова присутність вказує на облогу, а не на мирний занепад. / © Daily Mail

Поки що жодних ознак міфічного дерев’яного коня археологи не виявили. Вчені припускають, що це міг бути художній образ або метафора обману. Втім, усе інше — від військових артефактів до згорілих споруд — свідчить: тут дійсно відбулася масштабна атака, ймовірно, з трагічним фіналом.

Проєкт “Спадщина для майбутнього”, під егідою Міністерства культури Туреччини, зосереджений саме на дослідженні ключових структур міста — ринку, оборонних мурів і царської резиденції. Археологи переконані: саме цей період — між 1500 і 1200 роками до н.е. — є найважливішим для розуміння того, як легенда і реальність могли перетнутись.