Новий китайський дрон здивував потужностями для фото та відео

Серед переваг китайського дрона нового покоління - передова функція безпеки, яка може виявляти перешкоди в усіх напрямках.

Світовий лідер у сфері технологій для дронів, китайська компанія DJI презентувала новий безпілотник Air 3, який має дві камери з роздільною здатністю у 4K. Він пропонує потужніші можливості для знімання фото та відео, ніж його попередник.

Про це повідомляє GizmoChina.

Серед переваг китайського дрона нового покоління - передова функція безпеки, яка може виявляти перешкоди в усіх напрямках та дозволяє літальному апарату плавно їх обходити, вища стійкість до вітру та деякі інтелектуальні функціями, як-от стеження за фокусом для знімання.

Air 3 також може здійснювати безперервний політ упродовж 46 хвилин з акумулятором з ємністю 4 241 мегаампер за годину, що на 48% більше, ніж у попереднього покоління дронів.

Новий зарядний концентратор дозволяє накопичувати електроенергію, що дозволяє передавати залишкову потужність від кількох батарей до тієї, яка має найбільшу ємність.

При цьому Air 3 не набагато важчий (720 г) порівняно зі своїм попередником Air 2S (595 г).

Вартість DJI Air 3 залежить від конфігурації і коливається від 1 099 до 1 549 доларів США.

Нагадаємо, у Луганській області рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідувала танк Т-80 дроном. Вартість дрона становить $500, боєприпасу до нього – 3000 гривень, а танк, який було знищено – $2,2 млн.

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