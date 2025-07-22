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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Новонароджена планета змінює космос навколо себе: астрономи зафіксували унікальне явище (фото)

Астрономи вперше побачили, як новонароджена планета змінює свій протопланетний диск

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Космос

Космос / © Associated Press

Астрономи Європейської Південної обсерваторії (ESO) уперше зафіксували, як молода планета буквально «вирізає» складний спіральний малюнок у газопиловому диску навколо зорі HD 135344B. Це унікальне спостереження відкриває безпосередній процес формування планети в реальному часі.

Про це повідомляє видання Universe Space Tech.

У космосі навколо молодої зорі HD 135344B, яка знаходиться приблизно за 440 світлових років від Сонця, астрономи за допомогою найсучаснішого інструменту ERIS, встановленого на Дуже Великому телескопі ESO, зафіксували унікальне явище — народження планети, що залишає помітний спіральний слід у протопланетному газопиловому диску.

До цього часу вчені вже знаходили багато молодих зір із оточенням з протопланетних дисків, які часто мали різні складні структури — кільця, розриви, спіралі. Однак довгий час це було лише припущенням, що такі візерунки формують саме молоді планети, які акумулюють матеріал і обертаються навколо зорі. Непрямі докази існували, але пряме спостереження «планетного скульптора» ніколи не вдавалося зробити.

Інструмент ERIS, який є частиною Дуже Великого телескопа (VLT) у Чилі, зміг зафіксувати світло, що виходить із зони біля основи одного зі спіральних рукавів протопланетного диску HD 135344B. Саме там, відповідно до теорії, і має знаходитися молода планета, яка формує цей спіральний візерунок.

За оцінками астрономів, маса цієї планети приблизно вдвічі більша за масу Юпітера, а відстань від неї до зорі схожа на відстань між Сонцем і Нептуном у нашій Сонячній системі. Це перший випадок, коли астрономам вдалося ідентифікувати потенційну планету всередині спіральної структури протопланетного диска.

Паралельно інша команда вчених за допомогою того ж інструменту ERIS і радіотелескопної мережі ALMA вивчала молоде світило V960 Mon. Спостереження показали, що газовий диск навколо цієї зорі має також складну спіральну структуру і перебуває у процесі гравітаційної нестабільності — коли окремі газові скупчення стискаються і можуть згодом стати новими планетами або іншими астрономічними об’єктами.

Вчені виявили можливий об’єкт-компаньйон V960 Mon, чия природа наразі невизначена — це може бути або газовий гігант, або коричневий карлик. Якщо ці спостереження підтвердяться, це стане першим випадком фіксації формування таких об’єктів за допомогою гравітаційної нестабільності.

Повідомляється, що сучасні телескопи і технології дозволили не лише побачити складні структури в протопланетних дисках, а й напряму пов’язати їх із зародженням планет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили нову екзопланету Kepler-725c, яка розташована приблизно за 2472 світлових роки від Землі. Вона знаходиться в зоні, потенційно придатній для життя, де умови можуть дозволити існування рідкої води. За своїми розмірами та масою ця планета нагадує міні-Нептун або суперземлю.

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