Новинка Meta: Цукерберг презентував "розумні" окуляри з ШІ

Гендиректор Meta Марк Цукерберг у розумних окулярах на базі штучного інтелекту

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг представив новий гаджет компанії — окуляри з вбудованим міні-дисплеєм. Meta Ray-Bans Display стали черговим кроком до майбутнього, де користувачам не доведеться постійно дивитися в екрани смартфонів.

Про це повідомляє CNN.

Тепер цифрові сервіси, повідомлення та функції штучного інтелекту можна буде отримувати безпосередньо через окуляри, які зовні майже не відрізняються від звичайних моделей.

Ця новинка та інші пристрої стали частиною стратегії Meta — інтегрувати ШІ у повсякденне життя людей та випередити конкурентів у гонитві за найсучасніші технології.

«Окуляри — це ідеальний формат для персонального суперінтелекту, бо вони дозволяють залишатися присутнім у моменті й водночас отримувати доступ до можливостей ШІ, які роблять вас розумнішими, допомагають краще спілкуватися, покращують пам’ять та відчуття», — підкреслив Цукерберг.

Презентація відбулася на щорічному заході Meta Connect у Менло-Парку, де компанія також показала оновлені Ray-Ban Gen 2, спортивні окуляри Meta Oakley Vanguard, а ще нові можливості гарнітури Quest 3 — від ігор до співпраці з Disney+ у метавсесвіті Horizon.

Попит на смарт-окуляри зростає. Партнер Meta, компанія EssilorLuxottica (власник Ray-Ban), повідомила, що продажі пристроїв більш ніж утричі зросли за рік. До 2026 року Meta планує виготовляти 10 млн пар щорічно.

За словами Цукерберга, динаміка продажів Meta Glasses «схожа на розвиток деяких із найпопулярніших електронних пристроїв в історії». Проте компанії доведеться конкурувати з Google, Samsung, Snap та потенційно Amazon.

Характеристики Meta Ray-Ban Display

Раніше смарт-окуляри Meta позиціонувалися як пристрої, що «бачать і чують те саме, що й ви». У новій версії додано візуальний дисплей, розташований у правій лінзі. Картинка маж такий вигляд, ніби вона проєктується просто перед очима користувача.

Завдяки цьому можна:

переглядати повідомлення та фото, робити відеодзвінки;

дивитися Instagram Reels;

користуватися інтерактивною мапою для навігації;

отримувати живі субтитри та переклад у реальному часі (розмови зберігаються у застосунку Meta AI);

ставити запитання асистенту Meta AI та отримувати відповіді голосом і на екрані.

Управління здійснюється через «нейронний» браслет — легкі рухи пальців виконують функції кнопок.

Дисплей видно лише власнику, що захищає приватність. Його можна вимкнути, і тоді окуляри працюватимуть як звичайні.

У Google ще 2013 року був схожий експеримент із Google Glass, але тоді технологія не прижилася. Сьогодні ж процесори, акумулятори та камери значно компактніші та ефективніші. Автономність: 6 год. без підзарядки, до 30 год. із кейсом. Браслет працює 18 год., має захист від води. Ціна: 799 дол., старт продажів у США — 30 вересня (Verizon, Lens Crafter, Ray-Ban, Best Buy).

Марк Цукерберг представив Meta Ray-Ban Display / © Associated Press

Характеристики Ray-Ban Meta Gen 2

Вартість: 379 дол.

Подвоєна батарея — 8 год. + 48 із кейсом.

Камера записує відео у 3K, пізніше додадуть slow-motion і hyperlapse.

Нова функція «концентрація на розмові» допомагає чути співрозмовника навіть у шумних місцях.

Втім, на презентації технологія дала збій: асистент Meta AI не зумів надати коректні інструкції для рецепту, а під час дзвінка не з’явилася кнопка «прийняти».

Характеристики Meta Oakley Vanguard

Спортивні окуляри за ціною 499 дол.

Працюють зі Strava та Garmin, а Meta AI формує резюме тренувань.

Оснащені найгучнішими динаміками серед усіх моделей Meta.

Автономність — близько 9 год.

Камера в центрі мостика із ширшим кутом огляду, записує 3K-відео.

Мають захист від пилу й води.

«Я вже випробував їх у серфінгу. Все чудово», — поділився Цукерберг.

На демо-показі окуляри були синхронізовані з годинником Garmin і могли відповідати на запитання про пульс та тривалість вправ у реальному часі.

До слова, раніше Цукерберг заявив, що в майбутньому люди без окулярів зі штучним інтелектом матимуть значно менші когнітивні можливості, ніж ті, хто їх використовуватиме. За його словами, ці пристрої стануть основним інструментом взаємодії зі ШІ, дозволяючи йому «бачити, чути й розмовляти» з користувачем протягом дня.