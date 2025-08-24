Новий Google Pixel 10 Pro Fold – складний телефон, який витримає воду, пил і падіння

Pixel 10 Pro Fold / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Компанія Google представила новий складний смартфон Pixel 10 Pro Fold – найміцніший з усіх моделей серії Pixel. Пристрій отримав оновлений безредукторний шарнір, покращену камеру, потужний процесор Tensor G5 та нові функції штучного інтелекту.

В компанії Google розповіли про всі переваги нового смартфону.

Надійність і міцність на новому рівні

Pixel 10 Pro Fold виготовлений з авіаційного алюмінію і доступний у кольорах “Місячний камінь” та “Нефрит”. Завдяки новому безредукторному шарніру пристрій став удвічі міцнішим у порівнянні з Pixel 9 Pro Fold і отримав захист від води та пилу за стандартом IP68 – вперше серед складаних смартфонів.

Реклама

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Дисплей Super Actua Flex також було посилено: він складається з ультратонкого скла та двох шарів протиударної плівки, що підвищує стійкість до падінь. Розробники обіцяють, що Pixel 10 Pro Fold прослужить понад 10 років у складеному стані.

Вражаючі екрани та автономність

Внутрішній екран смартфона збільшено до 8 дюймів, зовнішній дисплей – до 6,4 дюйма, а завдяки тонким рамкам вони забезпечують яскравість до 3000 нит для чіткого зображення навіть на сонці.

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Акумулятор смартфона дозволяє працювати до 30 годин без підзарядки, а швидка зарядка відновлює 50% батареї всього за 30 хвилин. Крім того, Pixel 10 Pro Fold став першим складним смартфоном із підтримкою бездротової зарядки Qi2 та магнітного кріплення Pixelsnap для стабільної фіксації.

Потужний штучний інтелект та камера

Новий чіп Tensor G5 забезпечує високу продуктивність, а також функції ІІ для поліпшення фотографій і повсякденного використання. Pixel 10 Pro Fold оснащений удосконаленою трьохкамерною системою з основним сенсором 48 Мп, що дозволяє робити макрозйомку, масштабувати віддалені об’єкти до 20x та створювати якісні селфі з використанням задньої камери.

Реклама

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Серед нововведень – Instant View для швидкого перегляду фотографій та інші інструменти камери: Made You Look, попередній перегляд на двох екранах і режим Tabletop.

Багатозадачність та оптимізація для великих екранів

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Pixel 10 Pro Fold відкриває нові можливості для роботи та розваг. Завдяки Split Screen можна одночасно використовувати дві програми та регулювати їх розмір. Перетягування файлів між додатками, оптимізація ігор та потокового відео на Netflix і Disney+ роблять використання смартфона комфортним навіть у дорозі.

Нагадаємо, Apple може представити свій перший складаний iPhone вже наступного року. За даними інсайдерів, пристрій отримає титановий корпус, Touch ID і чотири камери.