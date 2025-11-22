Новий космічний рекорд: вчені знайшли "ювілейний" 40-тисячний навколоземний астероїд

Астероїд

Астрономи оголосили про важливий рубіж — кількість відомих навколоземних астероїдів (NEA) офіційно сягнула 40 тисяч. До цього переліку входять об’єкти від кількаметрових уламків до багатокілометрових тіл, що рухаються орбітами, здатними зближуватися із Землею.

Про це повідомила Європейська космічна агенція.

Більшість астероїдів походить із ранніх етапів існування Сонячної системи та переважно рухаються між Марсом і Юпітером. Водночас частина небесних тіл пролітає на дистанції близько 45 млн км від орбіти Землі — саме такі об’єкти класифікують як NEA. Першим серед них був астероїд Ерос, відкритий у 1898 році. Упродовж десятиліть подібні знахідки траплялися рідко, поки в кінці ХХ століття спеціалізовані оглядові телескопи не почали масово реєструвати нові об’єкти.

У листопаді 2025 року каталог NEA перевищив позначку у 40 000 — причому приблизно 10 тисяч із них відкрито лише за три останні роки. Як зазначає керівник Центру координації навколоземних об’єктів ESA Лука Конверсі, зростання вражає: «Кількість відкриттів зростає експоненціально: з тисячі на початку століття до 15 000 у 2016 році та 30 000 у 2022 році. З початком роботи наступного покоління телескопів ми очікуємо, що кількість відомих NEA продовжуватиме зростати ще швидшими темпами».

Це пов’язано з появою нових інструментів. Відкрита цьогоріч обсерваторія Віри Рубін у Чилі здатна щороку додавати до каталогу десятки тисяч нових об’єктів. Телескопи ESA Flyeye зі своїм надшироким полем зору допомагають виявляти астероїди, які пропускають інші програми спостережень.

Після виявлення кожній NEA негайно розраховують орбіту на десятки років уперед. Прогнози постійно уточнюють, щоби визначити навіть мінімальні ризики зіткнення. За актуальними оцінками, близько двох тисяч об’єктів мають хоч і дуже низьку, але не нульову ймовірність зближення із Землею протягом наступних ста років. Майже всі вони надто малі, щоб становити справжню загрозу.

Найнебезпечніші, багатокілометрові астероїди були відкриті першими, тому основна увага нині зосереджена на середніх за розміром тілах діаметром 100–300 метрів. Їх уже знайдено близько третини від передбачуваної кількості.

Попри відсутність реальної загрози від відомих 40 тисяч NEA, підготовка триває. ESA працює над місією Hera — апарат летить до Діморфоса, щоб детально розібрати наслідки удару NASA DART у 2022 році. Ці дані допоможуть вдосконалити методи зміни траєкторії потенційно небезпечних об’єктів.

Крім того, ESA готує місію Ramses, яка супроводжуватиме астероїд Апофіс під час його близького проходження поруч із Землею у 2029 році. А в середині 2030-х стартує інфрачервона місія NEOMIR, яка зможе виявляти об’єкти, що наближаються з боку Сонця — тобто з нинішньої «сліпої зони».

Нагадаємо, нові аналізи радіогалактик показали, що швидкість руху Сонячної системи значно перевищує теоретичні межі, ставлячи під сумнів фундаментальні моделі Всесвіту.