Новий підхід до лікування безсоння: вчені знайшли неочікувану причину проблеми

Вчені дослідили, що причиною безсоння у мільйонів людей може бути мікрофлора кишківника. Керівниця дослідження Шан’юнь Ши з Нанкінського медичного університету в Китаї виявила прямий зв’язок між кишковими бактеріями та ризиком безсоння.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у медичному журналі General Psychiatry, вчені проаналізували дані понад 386 тисяч людей з безсонням. Також порівняли їх із результатами двох досліджень мікробіомів. З’ясувалося, що певні групи бактерій можуть як підвищувати, так і знижувати ризик безсоння. Крім того, саме безсоння впливає на склад мікрофлори кишківника, зменшуючи кількість одних бактерій і збільшуючи інших.

Зокрема, було виявлено, що високий рівень бактерій класу Odoribacter пов’язаний зі здоровим кишківником, тоді як їхня низька концентрація спостерігається у людей з безсонням, запальними захворюваннями, ожирінням та діабетом.

Дослідниця вважає, що майбутні методи лікування безсоння можуть бути пов’язані з корекцією кишкової мікрофлори. Наприклад, за допомогою пробіотиків, пребіотиків або трансплантації фекальної мікробіоти.

Однак вона зазначає, що її робота має певні обмеження. Усі учасники були європейського походження, а склад мікробіома може відрізнятися залежно від етнічної групи. Також не враховувалися такі фактори, як дієта та спосіб життя, що також впливають на мікрофлору.

За даними Національної служби охорони здоров’я, приблизно третина британців і американців страждають на безсоння. Постійне недосипання може призводити до зміни рівня гормонів, підвищення тиску та порушення імунної системи.

В історії зафіксовано випадки надзвичайно тривалого недосипання. Наприклад, у 1964 році 17-річний Ренді Гарднер не спав 11 днів і 25 хвилин, після чого у нього почалися проблеми з мовленням, пам’яттю та галюцинації.

Нагадаємо, за вікном повернулася спека, і багато хто знову стикається з проблемою безсоння. Експерти зі сну радять прості способи, які допоможуть швидко заснути навіть у найгарячіші ночі.