ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Новий режим у Google Maps може збити з маршруту - як уникнути плутанини

Користувачі скаржаться, що через новий спрощений інтерфейс стало складніше орієнтуватися на дорозі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Google Maps

Google Maps / © Pixabay

Google Maps впроваджує новітню опцію навігації, покликану знизити енергоспоживання мобільних пристроїв. Проте фахівці попереджають: через радикально змінений вигляд користувачі можуть втрачати орієнтацію, навіть перебуваючи у добре відомих локаціях.

Про це повідомляє Moto.pl.

Стало відомо, що технологічний гігант Google розпочав тестування режиму економії заряду у своїй картографічній програмі Maps. Головна мета — суттєво зменшити навантаження на акумулятор під час активної навігації, особливо при тривалих автомобільних чи піших поїздках. Для досягнення цього ефекту розробники максимально спростили візуальну частину: на дисплеї залишилися лише ключові дані — траєкторія руху, загальна відстань та прогнозований час прибуття.

Замість звичного насиченого зображення з деталізованими картами, назвами вулиць та помітними кольоровими мітками, користувачеві пропонується мінімалістичний, схематичний план дороги. У цьому режимі електроспоживання повністю зникають барви, деталізація та анімаційні ефекти, а зображення переходить у чорно-білий формат.

Інженери стверджують: дане рішення дозволить смартфонам функціонувати значно довше без потреби у підзарядці. Зокрема, власники гаджетів з екранами типу OLED відчують значну перевагу, оскільки чорні пікселі потребують мінімальної кількості енергії для відображення.

Водночас деякі з тих, хто вже активував нову функцію, зазначають, що орієнтування на місцевості стало відчутно складнішим. Це особливо актуально для міської забудови, де відсутність чітких назв та орієнтирів легко призводить до збиття з правильного шляху.

Наразі цей функціонал доступний виключно у тестовому форматі, але очікується, що невдовзі він буде інтегрований у глобальне оновлення як для операційної системи Android, так і для iOS.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Google Maps є дуже корисна функція, яка допоможе водіям уникнути штрафу, та розповідали, яка це.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie