Новий режим у Google Maps може збити з маршруту - як уникнути плутанини

Google Maps впроваджує новітню опцію навігації, покликану знизити енергоспоживання мобільних пристроїв. Проте фахівці попереджають: через радикально змінений вигляд користувачі можуть втрачати орієнтацію, навіть перебуваючи у добре відомих локаціях.

Про це повідомляє Moto.pl.

Стало відомо, що технологічний гігант Google розпочав тестування режиму економії заряду у своїй картографічній програмі Maps. Головна мета — суттєво зменшити навантаження на акумулятор під час активної навігації, особливо при тривалих автомобільних чи піших поїздках. Для досягнення цього ефекту розробники максимально спростили візуальну частину: на дисплеї залишилися лише ключові дані — траєкторія руху, загальна відстань та прогнозований час прибуття.

Замість звичного насиченого зображення з деталізованими картами, назвами вулиць та помітними кольоровими мітками, користувачеві пропонується мінімалістичний, схематичний план дороги. У цьому режимі електроспоживання повністю зникають барви, деталізація та анімаційні ефекти, а зображення переходить у чорно-білий формат.

Інженери стверджують: дане рішення дозволить смартфонам функціонувати значно довше без потреби у підзарядці. Зокрема, власники гаджетів з екранами типу OLED відчують значну перевагу, оскільки чорні пікселі потребують мінімальної кількості енергії для відображення.

Водночас деякі з тих, хто вже активував нову функцію, зазначають, що орієнтування на місцевості стало відчутно складнішим. Це особливо актуально для міської забудови, де відсутність чітких назв та орієнтирів легко призводить до збиття з правильного шляху.

Наразі цей функціонал доступний виключно у тестовому форматі, але очікується, що невдовзі він буде інтегрований у глобальне оновлення як для операційної системи Android, так і для iOS.

