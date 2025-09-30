Світовий рекорд в сонячній енергетиці: що відомо про нову панель

Сонячні панелі

Сонячна енергетика отримала серйозний прорив — створено панель потужністю понад 700 Вт, що стало новим світовим рекордом. Це досягнення може зробити «зелену» енергію доступнішою та зменшити витрати на її виробництво.

Про це повідомило видання Renewable Tech Insights.

Для порівняння, середня потужність сучасних сонячних панелей становить 400–550 Вт. Новий модуль забезпечує значно вищу ефективність, дозволяючи отримувати більше енергії з тієї ж площі та скорочувати витрати на монтаж і обслуговування.

Секрет інновації полягає в архітектурі зі зворотним контактом: усі електричні з’єднання винесені на тильний бік комірки. Завдяки цьому поверхня не затінюється й краще поглинає світло. Додатковою перевагою є використання кремнію n-типу, який стійкіший до високих температур і має довший строк служби. Ефективність таких комірок сягає 26,5% — майже максимальної межі для кремнію.

Нові панелі відкривають перспективи для агровольтаїки, дахових систем і автономного живлення. Одна 700-ватна панель здатна замінити дві стандартні, що особливо актуально для електромобілів та проєктів з обмеженою площею.

Експерти наголошують: поява надпотужних модулів свідчить про перехід сонячної енергетики до нової фази розвитку — максимальної оптимізації кожного квадратного метра поверхні.

